克里斯多夫耳朵進化嚷痛

克里斯多夫飾演霸氣卻小氣的石油大亨尚蓋提。（CatchPlay提供）

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中國時報
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《金錢世界》由名導雷利史考特（Ridley Scott）執導，88歲克里斯多夫普拉瑪（Christopher Plummer）飾演世界首富尚保羅蓋提，近日才寫下奧斯卡演技類入圍者年齡最高紀錄：「我真的嚇到，入圍奧斯卡完全不在預期中，但非常感謝，一切發生得太快，我還在震驚中。」克里斯多夫2011年就憑《新手人生》以82歲拿下奧斯卡最佳男配角，並成為奧斯卡演技類最高齡得獎者，如今他將挑戰自己的紀錄。

電影在上映前1個月經歷換角風波，克里斯多夫從陷入性醜聞案的凱文史貝西（Kevin Spacey）手中接下角色，9天內完成戲分，竟一舉入圍金球獎和奧斯卡男配角，他受美媒訪問時自嘲接下該片「簡直是瘋了」！原本已準備好到佛羅里達州度假，卻答應在紐約與雷利相見，因為自己是粉絲並渴望與對方工作，因此心想：「天啊！這是大好機會。」聊了不久就被雷利的幽默態度說服，他直接告訴對方：「我要回去讀劇本了！」

背台詞最困難

克里斯多夫表示，一開始最難的還是背台詞，幸好漸入佳境，飾演真實角色時也沒多了解這個富可敵國的老男人，「事實上，沒有人對他做深入的研究，所以我也只是遵照台詞和雷利給我的建議。」他和尚保羅其實見過面，60、70年代住倫敦時在幾個派對遇上對方，「但我不是真的了解他，只知道他無敵有錢而且觸角遍及世界，絕對賺了一大筆。」

相較於「模仿」或參考凱文的演出，克里斯多夫選擇在外貌做變化，雖然2人五官相似度頗高，但為和本尊更加神似，化妝師甚至將他的耳朵推向前面，「我必須說，當他們放了某些東西讓耳朵隨時都能更往前時，其實還滿痛的！但效果很棒，讓我更像本人。」該片2月2日上映。

(中國時報)

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