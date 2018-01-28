玩耍漢字 陳世倫創新設計

2018年01月28日 04:10 中國時報 報導林倞煌

「漢字文本」設計展中的「水」字演變進程。（圖片提供國立歷史博物館）

「漢字文本」設計展中的「日」字演變進程。（圖片提供國立歷史博物館）

「漢字文本」設計展中的「月」字演變進程。（圖片提供國立歷史博物館）

即日起在國立歷史博物館登場的「漢字文本」設計展，可以一窺漢字的奧祕，陳世倫將古老的漢字演化融合創新的設計思維，把「形、音、義」兼具的特性發揮在設計上，展覽至3月4日止。

擁有30餘年的廣告產業實務經驗的陳世倫教授，獲獎無數，在投身教育工作後，帶領著學生們獲得德國iF國際設計大獎及紅點國際設計大獎肯定，享譽國際。「找出本土文化中獨有的真、善、美」是他參加國際競賽，最重要的創意理念。要從台灣風土文化元素著手，尋找靈感，經由創新的設計思維，找出傳統文化新生命。而深厚的國學涵養、廣告實務與創作理念的結合，讓陳世倫展現出獨特的設計風格，令人驚豔。

此次「漢字文本」設計展，是陳世倫將近50年來的心血結晶，更可說是台灣廣告設計界演進的縮影，從初入職場進入本土大型家電公司，開啟設計生涯、創立廣告公司、投身教育培養設計人才。就如同是台灣廣告業界的起承轉合。4個階段代表陳世倫的心路歷程：〈起〉：起源於台灣教育普及，經濟起飛，商業活動帶起廣告業發展；〈承〉：歐、美、日文化衝擊及廣告業經營及創意模式的呈現；〈轉〉：台灣本土的中式創意；〈合〉：網路興起所帶來的挑戰。歷經無數腦力激盪的過程，他認為「設計」要進步，就要走出一條「台灣創意」的新路。

哲學思想啟發創意

他指出，時代的演變加上中華文化的薰陶，讓台灣融合了不同的文化背景，特立獨行，舉世無雙，要找出本土的創意哲學，才能有所出路。於是他提出了《中國式創意》廣告理論，將老子、莊子、禪宗的哲學思想運用在廣告創意中，獲得佳評。陳世倫認為老子式的創意是虛實互換的平面思考，以直線模式感受單純的畫面；莊子的哲思則是時空交錯的立體思考，經由多點透視來思考事物；禪宗慧能式的創意則是無點透視，本來無一物，何處惹塵埃的心靈清明，三種方式皆有所長，端賴如何融會貫通，巧妙運用。

陳世倫自幼即喜歡詩詞歌賦、經史子集，勤於鑽研書法漢字的演變，自甲骨文至金文、隸書、篆書、楷書、行書等都頗有心得，開始嘗試用圖畫設計的角度來詮釋甲骨文，讓漢字學習饒富趣味而不顯艱澀。陳教授希望從豐富的國學涵養中，提煉出富含設計感的圖像創意；將古老的漢字演化，融合創新的設計思維。將漢字「形、音、義」兼具的特性發揮在設計上，經過數千年演化的文字搭配圖像，能讓設計者的理念更精準傳遞。以2012年獲得iF設計獎的《山水篇》為例，以本土的大雪山及南寮漁港出海口為景，展現出「山」、「水」兩字的演變進程，傳達中文「圖文同源」的特性，讓人一目瞭然。

打動觀者引起共鳴

展場中，除了陳世倫初入職場參與創作的「大同寶寶」，代表他的設計緣起。也有他在職場上衝鋒陷陣，絞盡腦汁為各行各業所設計的宣傳文案，處處都顯現出陳世倫運用漢字帶出各項產業特性的巧思，引經據典如畫龍點睛，用字精準似神來之筆，以單一漢字宣揚科技產品，令觀賞者極易瞭解設計者理念，因此也能確實傳達出產品效能及經營者理念。另一方面，陳世倫帶領學生參與國際競賽的得獎作品也值得一看，不僅讓外國觀賞者驚嘆，同時也顯見他教學能力不凡，設計界後起之秀的實力可觀。

陳世倫說設計是一種知識、一種策略、一種溝通、一種創意。經過設計者充實本身技能，瞭解作品要傳達的意念，藉由腦力激盪的過程、讓創意經由作品打動觀賞者，引起共鳴。本次展覽經由各個不同時期的設計作品，以漢字為本體，時代進展為背景，能夠深入淺出的指引觀賞者，領略文字之美。尤其是陳世倫從國學題材中帶出台灣人情風土之美，更是篇篇佳作，不禁令人贊歎他的巧思以及對這塊土地的深厚感情，是愛好平面設計者不能錯過的盛宴，切莫向隅。

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(中國時報)