初選民調大烏龍！藍暫緩基隆提名

國民黨基隆市黨部28日公布黨內市長初選民調結果，原本由前移民署長謝立功（左）勝出，但經重新計算後，確定由基隆市議長宋瑋莉（中）出線，右為前駐紐西蘭代表介文汲。（中央社）

友善列印
中國時報
／基隆、台北報導

國民黨基隆市長初選民調鬧出史上最大烏龍！基隆市黨部28日上午公布民調，本由前移民署長謝立功贏得初選，未料，下午竟爆出民調公司出錯，重新計算後大翻盤，由原先民調第二名的基隆市議會議長宋瑋莉勝出。「勝選6小時」的謝立功當場開炮，要黨部還他公道，公布3家民調公司的電話錄音。

「高興6小時」謝立功被逆轉

對基隆捅出大婁子，國民黨組發會主委李哲華表示，基隆初選民調出狀況，將暫緩基隆市提名作業直到釐清狀況為止，依照目前進度，基隆市將無法趕上周三(31日)中常會的第二波提名。

李哲華說，謝立功如有疑義，黨中央尊重他提出問題，不過能否公布錄音內容，必須要看民調公司意願。

他強調，黨中央已經要求基隆市地方黨部暫緩舉行委員會，真相釐清後再開會，還原真相面對事實是最好的，重點是讓三候選人都能同意，釐清楚後再由地方黨部召開委員會完成提名，提交黨中央後由黨中央確認被提名人資格。

政黨對比與黨內互比欄錯置

藍營基隆市黨部昨天上午10時公布全方位、典通和世新3家民調公司初選結果，謝立功平均支持率為42.754％，排名第一，宋瑋莉42.019％居次，介文汲15.227％。

不料，下午卻傳出全方位公司發現數字置放欄位出錯，市黨部緊急找來民調公司和3名候選人重新計算民調。

根據全方位公司原對謝立功政黨對比為54.670％，黨內互比為42.544％；宋瑋莉的政黨對比為39.971％，黨內互比為37.717％。但全方位重新檢查發現，他們將謝、宋的「政黨對比」欄和「黨內互比」欄的數字誤植，儘管百分比沒錯，但政黨對比占民調85％，黨內互比僅占15％，加權比重不同，造成民調誤差。

全方位下午4時重新計算民調，謝立功的平均支持率降至39.925％，宋瑋莉為41.493％，介文汲則獲18.582％。

謝大怒 要求公布3民調錄音

依照最新民調，謝立功被逆轉，謝非常不滿，當場在市黨部開炮，質疑為何重新計算民調？是誰提出的？要求市黨部重新公布3家電話民調錄音檔。

國民黨基隆市黨部書記長蔡智潁指出，因有民眾質疑全方位做的政黨對比民調數字和其他2家公司差異甚大，為求慎重，才請全方位重新檢查，強調這次初選過程公正、公開，可供人檢視，其他參選人若有疑慮，3天內可提書面資料送市黨部處理。

對於市黨部的說法，謝立功無法接受。他表示，民調結果大逆轉，實在太不可思議，這對國民黨的形象傷害很大，他堅持要求市黨部公布3家公司電話錄音，逐一檢視還他一個公道。

(中國時報)

澳網封王！費德勒第20座大滿貫金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。