初選民調大烏龍！藍暫緩基隆提名

2018年01月29日 04:10 中國時報 李其樺 、 周毓翔 ／基隆、台北報導 ／基隆、台北報導

國民黨基隆市長初選民調鬧出史上最大烏龍！基隆市黨部28日上午公布民調，本由前移民署長謝立功贏得初選，未料，下午竟爆出民調公司出錯，重新計算後大翻盤，由原先民調第二名的基隆市議會議長宋瑋莉勝出。「勝選6小時」的謝立功當場開炮，要黨部還他公道，公布3家民調公司的電話錄音。

「高興6小時」謝立功被逆轉

對基隆捅出大婁子，國民黨組發會主委李哲華表示，基隆初選民調出狀況，將暫緩基隆市提名作業直到釐清狀況為止，依照目前進度，基隆市將無法趕上周三(31日)中常會的第二波提名。

李哲華說，謝立功如有疑義，黨中央尊重他提出問題，不過能否公布錄音內容，必須要看民調公司意願。

他強調，黨中央已經要求基隆市地方黨部暫緩舉行委員會，真相釐清後再開會，還原真相面對事實是最好的，重點是讓三候選人都能同意，釐清楚後再由地方黨部召開委員會完成提名，提交黨中央後由黨中央確認被提名人資格。

政黨對比與黨內互比欄錯置

藍營基隆市黨部昨天上午10時公布全方位、典通和世新3家民調公司初選結果，謝立功平均支持率為42.754％，排名第一，宋瑋莉42.019％居次，介文汲15.227％。

不料，下午卻傳出全方位公司發現數字置放欄位出錯，市黨部緊急找來民調公司和3名候選人重新計算民調。

根據全方位公司原對謝立功政黨對比為54.670％，黨內互比為42.544％；宋瑋莉的政黨對比為39.971％，黨內互比為37.717％。但全方位重新檢查發現，他們將謝、宋的「政黨對比」欄和「黨內互比」欄的數字誤植，儘管百分比沒錯，但政黨對比占民調85％，黨內互比僅占15％，加權比重不同，造成民調誤差。

全方位下午4時重新計算民調，謝立功的平均支持率降至39.925％，宋瑋莉為41.493％，介文汲則獲18.582％。

謝大怒 要求公布3民調錄音

依照最新民調，謝立功被逆轉，謝非常不滿，當場在市黨部開炮，質疑為何重新計算民調？是誰提出的？要求市黨部重新公布3家電話民調錄音檔。

國民黨基隆市黨部書記長蔡智潁指出，因有民眾質疑全方位做的政黨對比民調數字和其他2家公司差異甚大，為求慎重，才請全方位重新檢查，強調這次初選過程公正、公開，可供人檢視，其他參選人若有疑慮，3天內可提書面資料送市黨部處理。

對於市黨部的說法，謝立功無法接受。他表示，民調結果大逆轉，實在太不可思議，這對國民黨的形象傷害很大，他堅持要求市黨部公布3家公司電話錄音，逐一檢視還他一個公道。

(中國時報)