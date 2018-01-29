澳網封王！費德勒第20座大滿貫金盃到手

費德勒親吻生涯第20座大滿貫賽金盃，同時6度澳網封王。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

「瑞士特快車」費德勒昨在2018澳洲網球公開賽男單冠軍戰，再度發揮堅強韌性大戰克羅埃西亞的希力奇，最終以6比2、6比7、6比3、3比6與6比1擊敗希力奇，衛冕冠軍，贏得生涯第20座大滿貫賽冠軍榮銜，4大公開賽史上第1人。

苦戰5盤贏得榮耀

如同決賽之前的說法，費德勒喜歡開賽抓住絕佳的發球，搶占上風，再搭配多變的打法、掌握對手發球，前6戰未失1盤的費德勒在冠軍戰被希力奇扳回2盤，陷入苦戰，不過，看過大場面的「費爸」沒在怕，重新上演去年澳網5盤扳倒納達爾的戲碼，保住冠軍盃。

今年是費德勒第7次殺進澳網男單決賽，如今衛冕成功，他已拿到6座澳網冠軍，澳網成為他在4大滿貫賽冠軍次數排名第2、僅次於溫網的8次，並追平擁有6次澳網冠軍的喬科維奇。

這也是費德勒職業生涯第20座大滿貫冠軍，4大賽史上第1人，前無古人後面來者還沒趕上來，目前較具威脅的是保有16冠的納達爾與12冠的喬科維奇。

費德勒是本屆澳網第2種子，昨天決戰第6種子的希力奇，費、希兩強交手戰史上，「費爸」以8勝1敗占上風，希力奇是2014年美網男單冠軍，那一年的4強準決賽正好幹掉費德勒。

37歲費爸寶刀未老

費德勒在第一盤的第1、3局連續破發拿下4局，花了26分鐘以6比2攻下首盤勝利。第2盤兩人打到6比6、進入「搶七」，最後希力奇7比5扳回一城，這是費德勒今年澳網丟掉的第1盤。

第三盤前5局雙方分別保住發球局，費德勒以3比2領先，費德勒完成1次關鍵破發，並以6比3贏得第3盤。進入關鍵第4盤，希力奇情緒一直不穩，怒摔球拍、抱怨球僮、熱天氣等，引來觀眾噓聲，他用奇招「激勵」自己，以6比3扳回一盤而振臂歡呼。

兩人戰成2比2後，決勝盤一開始，費德勒即拿到3比0領先，接著在第6局二度破發，最後以6比1勝出，即將37歲的費德勒苦戰5盤力退首度打進澳網決賽的希力奇，重演去年溫布頓網賽決賽的歷史畫面，力阻希力奇封王。

(中國時報)

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