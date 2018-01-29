周錫瑋細數政績 嗆打敗民進黨

前台北縣長周錫瑋28日正式宣布參選新北市長。周錫瑋演說時表示，自己有魄力、執行力，能包容退讓、能打敗民進黨，強調過去8年人民過得不好，所以決定參選，乘風再起。（黃世麒攝）

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中國時報
／新北報導

前台北縣長周錫瑋28日舉行記者會宣布角逐國民黨新北市長初選，周細數過去打造最乾淨城市等政績，並提城市新願景，接著批評蔡英文政府「自以為神」、「胡作非為」，他有能力擊敗民進黨，讓新北「乘風再起」，給蔡英文教訓。

周錫瑋選在永和國父紀念館宣布參選，包括前副縣長李鴻源、蔡家福、祕書長洪孟啟、環保局長鄧家基等縣府團隊成員都到場，1500個座位也座無虛席；前副縣長、現任新北副市長李四川雖未到場，但送上致賀花藍。

昔日團隊齊聚相挺

周錫瑋入場前先播放當年他宣布退選新北市長哽咽落淚影片後，突然周現身觀眾席，宣示東山再起，接著工作人員列隊舉著過去十大政績與未來十大願景的牌子入場，周一一與現場民眾握手，並接受民眾簇擁歡呼。

「這8年來你們過得好不好？」周錫瑋一上台先說明8年前因馬英九勸退遠離政壇，但這8年國民黨輸了總統、立委與議會，民眾生活更苦，經濟更比不上韓國、馬來西亞等鄰近國家。

周錫瑋指出，他有實現夢想能力、包容退讓能力、拿出勇氣魄力能力、謙虛反省能力、信守承諾能力與國際化能力，在田裡挖土、曬太陽流汗時刻，他知道什麼叫謙卑。

問大家8年過得好嗎

但如果被人民選出來的人，卻沒能力坐那麼大的位置，這是多麼可恥，現在政治人物太驕傲了，「民進黨自以為人民投給你就是神，可以胡作非為！」

批評蔡「自以為神」

周錫瑋強調，他有打敗民進黨的能力，民進黨在北縣執政16年由他拿回，馬英九2008年在新北大贏50萬票，是他贏了民進黨第二次，「如果檯面上參選人有能力贏過我，我就不會出來選。」

周錫瑋也提出新城市願景，訴求打造花園城市、健康樂活及減碳清新的生活、提高政府行政效率、減稅，並推動中英語和程式語言教育，更要推動都更、交通智能電動、消滅毒品，並投入未來科技產業，打造新北市為5G城市。

李鴻源更說，新北市至今仍有許多鐵皮屋老舊建築，防災不及格，五股垃圾山當初在周錫瑋執政時已和80％地主談好，但新北市升格後，垃圾山還是垃圾山，相信周的領導統御，絕不會讓大家失望。

(中國時報)

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