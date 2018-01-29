周錫瑋諷民調 叫我如何相信

2018年01月29日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國民黨基隆市長黨內初選民調28日出包，從謝立功翻盤成宋瑋莉，同日宣布角逐新北市長黨內初選的前縣長周錫瑋在臉書上質疑，出這麼大的紕漏，「這叫我怎麼相信，所謂的『民調』？」這就是過去他為何堅持不能全信民調的原因。

國民黨中央初選機制採全民調，決定縣市長候選人，當時消息一出，周錫瑋就曾批評，全民調包含黨員投票的說法是「笑話」，他認為，政黨應該重視黨員的地位，透過黨員行使「認同權」，提振向心力，才有助於勝選。

不料，28日就爆出基隆民調爭議，周錫瑋臉書上指出，就在他宣布參選新北市長的同時，基隆市長初選民調居然出了這麼大的紕漏，這就是他為什麼一直強調，不能全然相信「民調」的原因。

周錫瑋說，再說什麼「民調差這麼多」、說什麼「民調追不上了啦」這樣的話，就是選擇自我欺騙，選擇自甘墮落，被有心人士牽著鼻子走。

周錫瑋說，看看民進黨高雄市長初選，辯論再辯論，政見再政見，讓原本「民調落後」的趙天麟，可以讓選民認同，讓有行政資源的劉世芳，知難而退。

「我們呢？」周錫瑋說，他一直期盼要有政策辯論，讓民眾能夠更了解、更清楚，候選人要做的事情。昨日參選說明會上看到民眾前來支持，現場每一聲高呼、每一分吶喊，才是真真實實的力量。

(中國時報)