周錫瑋諷民調 叫我如何相信

友善列印
中國時報
／新北報導

國民黨基隆市長黨內初選民調28日出包，從謝立功翻盤成宋瑋莉，同日宣布角逐新北市長黨內初選的前縣長周錫瑋在臉書上質疑，出這麼大的紕漏，「這叫我怎麼相信，所謂的『民調』？」這就是過去他為何堅持不能全信民調的原因。

國民黨中央初選機制採全民調，決定縣市長候選人，當時消息一出，周錫瑋就曾批評，全民調包含黨員投票的說法是「笑話」，他認為，政黨應該重視黨員的地位，透過黨員行使「認同權」，提振向心力，才有助於勝選。

不料，28日就爆出基隆民調爭議，周錫瑋臉書上指出，就在他宣布參選新北市長的同時，基隆市長初選民調居然出了這麼大的紕漏，這就是他為什麼一直強調，不能全然相信「民調」的原因。

周錫瑋說，再說什麼「民調差這麼多」、說什麼「民調追不上了啦」這樣的話，就是選擇自我欺騙，選擇自甘墮落，被有心人士牽著鼻子走。

周錫瑋說，看看民進黨高雄市長初選，辯論再辯論，政見再政見，讓原本「民調落後」的趙天麟，可以讓選民認同，讓有行政資源的劉世芳，知難而退。

「我們呢？」周錫瑋說，他一直期盼要有政策辯論，讓民眾能夠更了解、更清楚，候選人要做的事情。昨日參選說明會上看到民眾前來支持，現場每一聲高呼、每一分吶喊，才是真真實實的力量。

(中國時報)

周錫瑋細數政績 嗆打敗民進黨 侯友宜高人氣 旺來春聯搶手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。