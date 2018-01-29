侯友宜高人氣 旺來春聯搶手

面對周宣布參選壓力，新北市副市長侯友宜（中）顯得老神在在，一如往常勤跑基層，28日他前往新店太平宮送春聯，祝福大家狗年「旺來福來」。（方濬哲攝）

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中國時報
／新北報導

新北市副市長侯友宜28日至新店太平宮發送2018狗年「旺來福來」春聯，廟門前擠滿排隊民眾，2000副春聯在1小時內發送一空，現場充滿喜慶氣氛，但被問及前台北縣長周錫瑋投入國民黨新北市長初選時，侯友宜僅強調，祝福每位想為市民服務的人，「我們大家一起說加油！」

侯友宜表示，民眾最在乎的是生活大小事，盡力為民眾解決問題才是最重要的，尤其過年到了，公共安全、衛生、交通等問題，我們要積極面對，讓民眾過個好年，才是當下最重要的事情。

針對外界建議，如果周錫瑋初選民調輸給侯友宜可轉戰台北市。侯友宜表示，尊重每個人對自己的選擇。

侯友宜28日上午至新店太平宮參拜及發送民眾春聯，他說，今年新北市以「旺來福來」設計春聯，燙金字樣搭配紅底春聯，充滿年味，斗大的「旺」字更是象徵新年能夠大旺、長旺，在開漳聖王的庇佑下，所有拿到春聯的民眾一定都能新年「旺旺來」！

搶頭香等領春聯的許女士說，知道侯友宜要來發春聯，所以早上8點半就到廟前等候，果然順利成為第一位領取春聯的幸運者。

民政局表示，28日共準備2000副春聯，本以為天候不佳，到場的民眾可能不多，沒想到不到9時就已有大批民眾在場守候，2000副春聯更在1小時內即發送一空。

(中國時報)

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