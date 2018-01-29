民進黨評估侯友宜將出線！藍陷分裂 綠憂新人太嫩

新北市副市長侯友宜。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

前台北縣長周錫瑋28日正式宣布參選新北市長，對此民進黨「樂觀其成」，但對自家人選迄今仍難產，除了基層民代焦慮，前立委林濁水更直指，迄今各界頻頻點名蘇貞昌參選，這是2014年沒能讓新人上陣，堅持讓老將參選的後果。

民進黨新北市黨部執行長李建興表示，周錫瑋出馬早在各界意料之中，他昨日正式宣布參選新北市長，也代表國民黨內的深藍人士，對於侯友宜以往政治立場的質疑，也象徵國民黨在新北市長人選支持上出現分裂。

李建興指出，周、侯都出馬角逐新北市長，代表國民黨內整合一定有問題，民進黨也將持續密切觀察整合結果。但民進黨內預估，仍以侯友宜出線機會較高。

相較於國民黨雙強之爭，民進黨內卻還是「有實力沒意願、有意願未獲支持」窘境。基層最屬意的行政院長賴清德個人沒意願，小英總統也表態否決。

至於表態參選的立委吳秉叡、羅致政及台北市副市長陳景峻，都被基層認為名度不高，難有「母雞帶小雞」效應，對此市議員林銘仁、廖本煙都認為，人選難產恐將影響選情。

前民進黨立委林濁水則認為，新北市若由蘇貞昌參選，在各種民調數字看來雖然比較強，但若「老人」回鍋參選，社會觀感未必正面。

他分析，本屆新北市長選戰民進黨找不出中生代強棒，原因在於2014年太陽花學運，民進黨在年底選舉形勢大好，社會氛圍也對年輕人特別友善，新北市應順勢派出中生代參戰，即使敗北後也能留在基層耕耘，現在的立足點會完全不同。

但當年民進黨讓游錫堃參選到底，雖然最後差點成功翻盤，卻也導致今天的「惡果」。

李建興則指出，新北市將近400萬人口數全台第一，具有關鍵指標意義，民進黨一定會推出「最有機會勝選」的人選。他也強調，黨中央將在近期內決定人選。

(中國時報)

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