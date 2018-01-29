新聞透視－散漫的國民黨 還需要敵人嗎

2018年01月29日 04:10 中國時報 張穎齊

國民黨基隆市長初選民調結果統計表

有如此的市黨部，還需要敵人嗎？國民黨基隆市黨部公布初選民調結果，前移民署長謝立功早上以0.735％的差距，險勝基隆市議長宋瑋莉，怎料高興6小時，竟發生民調公司數據誤植，結果大翻盤。

民調也搞烏龍 綠看笑話

市黨部未事先查明即冒然對外公布，不但引爆參選人不滿，更讓外界高度質疑藍營作戰能力，還沒和綠營對決，就先自亂陣腳，不只重挫國民黨形象，也讓綠營看了個天大的笑話。

國民黨基隆市黨部公布初選民調，先是宣布由謝立功拿下第一，其他2位候選人展現風度，手牽手齊喊團結，誓言要奪回「台灣頭」執政權，讓許多黨內同志及支持者重燃希望，士氣大振。孰料，民調結果出包，不僅讓許多支持者傻眼，市黨部散漫的查察態度，更令外界覺得不可思議。

數據誤植 全怪民調公司

眼看縣市長選舉年底就要一分高下，市黨部在最重要的初選階段，鬧出大笑話，不僅對謝立功及支持者不公平，也讓國民黨整體蒙羞，槍口還沒對外，就給自己扯後腿，甚至糟蹋自家人，這樣的市黨部，還奢言能打贏選戰？

選情雪上加霜 令人傻眼

如果連初選民調結果都會錯，何來「公平、公正、公開」可言？藍軍基隆市長選情本就艱困，爆出大烏龍更無異雪上加霜，市黨部非但沒有痛定思痛，第一時間竟是推責給民調公司，難怪遭嘲諷是扶不起的阿斗。

民進黨全面執政後，諸多政策不得人心，給了藍營逆轉契機，國民黨中央並喊出今年直轄市、縣市長要過半，基隆市黨部卻不爭氣當起「豬隊友」，藍營要如何收拾善後，恐怕不是簡單回應就能敷衍過去，必須對黨內及所有支持者負最大責任。

(中國時報)