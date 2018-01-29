藍議員抨擊出包 「市黨部應負全責」

2018年01月29日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

國民黨基隆市長初選結果大翻盤，對於這樣戲劇化的結果，參選人介文汲認為，民調公司應負起全責，最後勝出的宋瑋莉，則是神隱不願對外說明。有藍營議員痛批，市黨部應為錯誤負起全責；市黨部則表示，不排除向出包的民調公司提出損害賠償。 國民黨基隆市黨部表示，28日下午3時召開選監會議，請全方位公司針對誤植提出說明，並拆封民調公司封裝原始民調資料光碟，現場讀取資料並統計數據以昭公信，最後確認是宋瑋莉勝出。

選監小組召集人吳進乾表示，市黨部原訂29日上午召開市黨部委員會核備提名人選會議取消，另擇日邀集3位候選人及3家民調公司召開選監會議釋疑。他說，對於民調公司疏失造成的傷害感到遺憾，強調黨部的民調作業是公平、公開、公正，未來不排除向民調公司提出損害賠償。

介文汲認為，雖然他本人沒受到影響，不過民調公司仍應對作業疏失負起全責，至於是否需要重新計算民調？這牽涉到謝、宋兩位當事人，他不便多說。

資深藍營市議員抨擊，這是不能容許的錯誤，認為市黨部要有人為此調職或下台負責，由於謝立功和宋瑋莉前後民調結果不同，且相差不到3％，建議黨中央居中協調，如果兩人無法接受，則重新做民調。

因為翻盤勝選的宋瑋莉，從昨天傍晚至截稿前都不接電話，無法得知她的想法；現任基隆市長林右昌則透過幕僚表示，對於國民黨基隆市長初選民調翻盤，不予任何回應。

(中國時報)