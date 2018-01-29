只高興6小時 謝立功不服要真相

2018年01月29日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市長參選人謝立功28日原本贏得國民黨內初選，將獲提名再度迎戰現任市長林右昌，卻因民調公司出狀況，市黨部又未即時發現，短短6小時從雲端跌到谷底；謝立功不滿表示，民調烏龍嚴重傷害國民黨形象，他強烈要求黨中央釐清真相。

國民黨基隆市長初選，委託全方位、典通和世新3家公司，在1月25、26、27日進行電話民調，典通取樣1081份、全方位和世新皆取樣1072份，民調結果昨上午公布，典通與世新公司做的民調結果，謝立功在政黨對比和黨內互比支持率數字均小幅落後宋瑋莉，謝僅全方位公司的支持率高於宋，沒想到下午的平均支持率卻被逆轉，謝下宋上。

謝立功質疑，為何重新計算民調？又是何人提出？之前就有觀察員回報民調公司有誘導式問話，他要求調出3家電話民調全程錄音逐筆檢視，全方位公司竟稱沒有保留錄音檔，簡直荒謬，才公布民調，錄音檔就沒有了。

他說，當年他留在基隆蹲點，無非是希望「在哪裡失敗，要從哪裡站起」，今年選舉本來對國民黨是很好的機會，發生這樣事情，對國民黨絕對是大傷害，希望黨中央提高層級正視處理。

謝立功強調，這次民調疑點重重，不只是數字誤植，整個過程也違反民調專業，無論哪一方出線，都會成為對手攻擊的目標，欠缺正當性，恐造成往後參選人對黨內初選民調公正性的疑慮，希望黨中央能盡速釐清真相，別因此喪失支持者的信任。

有民調公司表示，一般民調公司電話錄音存檔的容量都不會太小，若不是民調量太大，錄音檔不致於被洗掉，所以全方位公司稱錄音檔沒有保留，相當弔詭。

全方位公司說明，他們做民調時雖有錄音，但調閱錄音檔恐有妨礙個資疑慮，事後也會將檔案刪除，且依合約民調公司僅提供資料，不提供錄音檔。謝立功駁斥，調閱民調錄音檔不違反個資法，若不提供錄音檔，永遠無法知道這次初選真相。

(中國時報)