再戰林智堅 許明財組復仇者聯盟

2018年01月29日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

國民黨新竹市長黨內初選28日公布民調結果，由前任市長許明財以超過4成以上支持率勝出，許明財2014年遇上初出茅廬的林智堅，意外以1014票落馬，這回誓言上演「復仇者聯盟」大戰，要讓新竹市綠地變藍天。

為奪回風城執政權，國民黨內包含許明財、市議員林耕仁、李國璋都出馬角逐，就連市黨部主委呂學樟都不排除參選，市黨部幾經協調不成，不得不祭出民調一途，從1月25到27日，由艾普羅、聯合報、TVBS共3家民調公司進行電話訪查。

市黨部昨公布民調結果，許明財拿下平均42.024％支持率、林耕仁32.132％、李國璋22.839％，呂學樟宣布由許明財勝出，民調結果將呈報黨部審查委員會，再送黨中央核備，最快31日下午就會通過提名。

呂學樟在初選過程雖拚全力主打團結牌，但檯面下暗潮洶湧，另2名參選人在民調公布會刻意不現身，最早宣布參選的林耕仁，也未直接表態支持許明財，藍營整合之路，仍需經歷一段磨合陣痛期。

「團結還不一定會贏，不團結絕對沒機會！」呂學樟一語道破藍營在新竹市艱困的選情，但他深信歷經這次初選，有效讓3名戰將的支持度提升，無論最後誰出馬參選，國民黨都會展現團結氣勢。許明財則感謝競爭對手林耕仁、李國璋，為國民黨重返執政共同打拚。

許明財去年底大動作舉辦「風城再造」論壇，廣邀政、學界人士，對新竹市未來提出建言，昨重申論壇「一帶二心三連結」的市政藍圖，朝科技生活紓壓帶、國際觀光旅遊、鐵路地下化三大方針，爭取市民認同。

地方人士認為，許明財在位期間砸15億元把世博台灣館從大陸上海拆除、運回、重建，最後淪為史上最大蚊子館，成為敗選致命傷，這次也勢必是難卸的包袱，據悉，幕僚仍在苦思對策，擺脫陰霾。

林智堅方面則透過市府簡短回應，「尊重政黨初選作業，我們沒有評論。」不願隨藍軍起舞，林的幕僚則透露選戰規畫穩紮穩打，目前仍以做好市政工作為優先。

(中國時報)