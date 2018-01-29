鄭清發質疑 澎湖也鬧民調不公

2018年01月29日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖縣長選戰驚爆國民黨內部分裂，日前藍營擬提名徵召前縣長賴峰偉回鍋參選，結果引發地方派系反彈，澎湖縣黨主前主委鄭清發率先發難痛批民調不公，藍軍整合陷僵局。

鄭清發積極表態參選澎湖縣長的意願，早在兩年前已勤走基層，面對縣黨部驟然建請黨中央提名賴峰偉空降回鍋再參選，深感不以為然。

鄭清發28日在「孫文學校」的臉書網頁留言，針對國民黨的甄選不公嚴重抗議發表四點聲明：一是否認黨部曾徵詢他的意見；其次，沒有對民調一事（包括民調單位、民調題目）有過任何參與；三，鄉親反映接到民調，似乎僅有一次有提及本人，其餘各次均無。

最後，有意角逐縣長的心意已是大多數黨員及澎湖政界所周知，為何在攸關提名人選的重要民調中將之刻意排除，而取代本人的另一位人選，卻是澎湖縣黨部現任主委呂永泰。他要求黨部公布電話民調的單位、時間、題目及結果，以昭公信。

鄭清發向黨中央喊話，如果澎湖縣黨部不能提出清楚合理說明，釐清本案是否有程序上的不當，應暫緩澎湖縣長的提名，以利澎湖選舉的團結及勝利。

孫文學校總校長張亞中隨即留言發表看法，鄭重建議黨中央，為了黨的團結及勝選，認真考慮鄭清發的聲明，暫緩公布澎湖縣長提名人。重新調查，以昭公信。以開大門、走大路的態度，處理參選人的質疑。

針對鄭清發質疑民調不公，賴峰偉表示，同是參選人，他不方便發表任何看法；澎湖縣黨部主委呂永泰則回應，舉辦民調是為了甄選出真正實力最強的人選，這並不是黨內初選民調，所以不需徵詢當事人的意見，同時也再次呼籲，摒除成見團結勝選。

(中國時報)