希望幻滅 挺民進黨腰斬剩28％

2018年01月29日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台灣民意基金會昨天公布民調，28％民眾認同民進黨，24％認同國民黨，創蔡政府上任以來兩黨認同度最接近的一次，基金會董事長游盈隆表示，民進黨認同者比例在短時間內如雪崩般下滑，反映大量支持者希望幻滅。

2016年5月，依台灣民意基金會當時民調，民進黨認同者多達49.3％，相較之下，國民黨被打趴，政黨認同者只剩16.6％，兩黨認同者差距達32.7個百分點。

多項爭議法案惹反感

不過在政府和民進黨團強力運作通過多項爭議性法案後，民進政黨認同度快速下滑。台灣民意基金會昨天公布民調，7.6％強烈認同民進黨理念和主張，20.4％溫和認同；溫和認同國民黨有20.4％，3.6％強烈認同，另有高達43.4％受訪者中性不偏向任何

政黨，4.8％不知道或拒答。

兩黨認同差距僅4百分點

游盈隆表示，換言之，在年滿20歲以上的台灣成年人中，民進黨認同者只比國民黨認同者多4個百分點，從整體趨勢來看，民進黨認同者在2016年6月達到最高的51.9％，之後一路下滑到此次調查的28％，短時間內，總共流失23.9個百分點。

游盈隆認為，民進黨認同者快速流失，主要在於中央執政表現不符社會期待，在此同時，國民黨並未崛起，國民黨認同者自2016年5月到2018年1月這20個月，最高25.2％，最低是16.6％，只差距8.6個百分點，和民進黨認同者大起大落形成強烈對比。

中性選民激增空前龐大

反倒是中性選民的成長，游盈隆分析，主要是因社會對兩大黨失望和不滿的長期累積所致。中性選民規模的空前龐大，其實就是「主要政黨泡沫化或空洞化」的附隨現象，但小黨也沒有在這過程中獲得明顯的好處。他說，台灣政黨政治的根基已出現鬆動，如果這是一個進行中的長期現象，「那台灣政治過程將成政治素人和政治冒險家的新樂園」。

此次民調委託山水民意研究公司在今年1月21日至23日進行，成功訪問1074位20歲以上成年人，抽樣誤差在95％信心水準下，約正負2.99個百分點。

(中國時報)