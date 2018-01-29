挺民進黨腰斬剩28％》新聞透視－淪為新威權 與民意漸行漸遠

2018年01月29日 04:10 中國時報 崔慈悌

民進黨政黨認同度在不到兩年之內雪崩式下滑近24個百分點，蔡總統認為這是改革要付出的代價，事實上，卻是民眾對民進黨「多數暴力」手段的不認同，民進黨最大敵人早已不是國民黨，而是淪為新威權的自己。

根據台灣民意基金公布的民調，曾經在民調支持度打趴國民黨的民進黨，與國民黨的認同度差距至今只剩4個百分點。兩者認同度接近，並非國民黨變強，純粹是民進黨的認同者快速減少。

作為執政黨，政黨認同度下滑，與執政績效脫離不了關係，同份民調裡也顯示，對於蔡英文近來最常放在嘴邊的拼經濟議題，有6成不滿意，對蔡的兩岸政策也有6成不滿，創下小英執政來最高紀錄，這樣的不滿，也表現在蔡英文持續低迷的民調。

民進黨在短短不到4年內，一口氣拿下中央執政權，以及地方首長和立法院多數席次，除了國民黨執政能力不被肯定外，最重要的是，當年作為在野黨的民進黨，被認為最能貼近民意。

但曾經自詡為「最後溝通的政府」，卻在多項爭議性議題中，淪為最會設拒馬的政府，以粗暴手段通過法案，儘管蔡英文聲稱年改、周休二日、轉型正義、甚至水利會改制案，都是為了改革，卻在最需要協調的時刻，選擇了堅持己見，迴避與民溝通。

民進黨從府院到黨團打著改革旗幟，將民意阻隔在拒馬外，陳抗民眾一律被打為「反改革的既得利益者」，渾然不覺自認為 「堅決改革的決心」，已淪為自己曾嚴厲批判的「威權政權」。

陳抗是民眾對政府不滿最直接的表達方式，如果連陳抗都被充耳不聞，最終只能反映在選票上。

「物必自腐而後蟲生」，民進黨的危機卻已是與日俱增，因為敵人已不是國民黨，而是與民意愈拉愈遠、逐漸被民眾排拒的民進黨自己。

(中國時報)