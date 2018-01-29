卡春節航班反制 M503多數反對

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中國時報
／台北報導

中共片面啟用M503航線，政院駁回陸籍航空申請的176春節加班機，幾成定局。台灣民意基金會昨天公布民調，39.8％民眾支持這項反制措施，43.8％不支持，反對的人多於贊成者，尤其是中性選民，反對者明顯多數。

台灣民意基金會昨發表「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」民調，基金會董事長游盈隆表示，中共解放軍最近在台灣海峽動作頻頻，遼寧艦和軍機多次繞台，並片面開設M503民航飛行線路，兩岸關係出現新的緊張和對立。

他說，台灣自蔡英文總統上台以來，堅守「維持現狀」的兩岸政策路線，小心翼翼，但這次為了M503航線劃設舉動，罕見的採取了反制措施，也針對性地不批准對方兩家航空公司春節航班的申請。兩岸當局交鋒較勁檯面化，民眾的感想究竟如何？

民調中詢問，「對中共不願與蔡政府協商，單方面逕自啟用M503航線，交通部民航局決定暫不批准中國東方與廈門兩航空公司的春節班次。請問您支持或不支持蔡政府這項反制措施？」

結果發現，有17.3％受訪者表示非常支持，22.5％還算支持，23％不太支持，20.8％一點也不支持，另有16.5％民眾沒意見或拒答。他說，換言之，在20歲以上台灣成年人中，約有4成的人基本上支持蔡政府這項反制措施，4成4的人不支持，顯示支持與反對雙方人數旗鼓相當，但反對的人略多一些。

進一步分析顯示，支持和反對蔡政府以局部不批准中國所屬航空公司春節航班反制中方措施的民眾，基本上是沿著政黨認同的分歧而來，民進黨認同者有多達7成2支持，國民黨認同者有7成不支持，但中性選民則是反對明顯多於支持。

在這樣的發展脈絡下，台灣民意基金會也針對蔡英文總統的兩岸政策表現進行民調，有3成1對蔡總統兩岸政策表示滿意，但有高達6成民眾表示不滿意，不滿意者比滿意者多出28.8個百分點，創下了蔡總統自上任以來不滿意比例的最高紀錄，強烈不滿的人多達2成5。

與會的前民進黨立委簡錫堦認為，民進黨政府在兩岸關係方面，讓民眾感受不到宏觀政策，兩岸關係的最高價值並不是聚焦統或獨，而是要更有氣魄談和平。

(中國時報)

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