理想大地案 還傅崐萁清白

2018年01月29日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮理想大地土地買賣糾紛案，理想負責人梁清政控訴花蓮縣長傅崐萁，逼迫梁以低於市價出售20萬坪土地給榮亮公司，再轉手賺取2億多元價差，其中在權勢勒索部分，花蓮高分檢日前簽結不起訴確定。崐萁強調，檢方傾洪荒之力，一查再查始終查無事證，終於還他清白。

傅崐萁表示，理想大地案他被誣告部分，早在2016年已經查無事證全案偵結不起訴，但花蓮地檢署檢察官去年以雷霆手段，再度發動搜索，他與縣府祕書長顏新章遭告發「藉勢藉端勒索財物」疑案，有如「興票案」政治手段翻版，但經1年地毯式重啟調查，結果仍查無實據。

傅崐萁認為，理想大地過去所有的不法官商勾結，檢方不去調查，但關於他不得再議的案件，去年竟然可以在沒有新事證下，發還再議並起訴，對他進行政治、人格追殺，不但戕害人權、違反司法的安定性，痛斥民進黨操控司法已經到了如此黑暗的境界。

「我們一路在槍林彈雨當中成長！」傅崐萁說，有心人以各式各樣謠言中傷，特定媒體及少數民代一面倒的歪曲事實及抹黑，試圖打擊他的聲譽，但他不畏任何勢力的恐嚇與打壓，堅持縣民的權益，繼續奮鬥，很欣慰終於看到正義的真相。

傅崐萁認為，花蓮過去被視為落後的後山，8年前他就任縣長後，推動政策常受到藍綠很多壓力，但他堅持至今，花蓮縣許多政策不只領先全台，還是唯一連續7年還債的縣市，像是過去推動的4至15歲免費入學平等教育政策，就連日本現在也跟進，比花蓮還慢了8年。

花蓮地檢署去年10月針對傅 萁涉嫌藉勢藉端，令梁清政父子以低價售出土地並勒索貪瀆罪嫌部分，今年1月7日花蓮高分檢以罪嫌不足不起訴確定，梁姓當事人不得聲請再議；另外檢方認為，傅崐萁在該案扮演榮亮公司實際負責人，依偽證、逃漏稅追加起訴目前仍審理中。

(中國時報)