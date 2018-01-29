軍方槓監院 推募兵制５優點

2018年01月29日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

針對募兵制，軍方與監院槓起來了。國防部的「募兵制」一路走來，有些人一直不看好。月前監察院針對募兵制度提出5大缺失，但國防部不以為然，昨天發新聞稿說明募兵制有5大優點，還嗆監委調查的資料並非最新資料，對監察院的批評頗不以為然。

監委包宗和、蔡培村和陳慶財對於募兵制的調查報告於去年底公布，指出募兵制有5大缺點，包括「招募兵源不易」、「養兵代價過高」、「動員作戰能力降低」、「兵員素質堪慮」、「不易建立全民防衛國家責任觀念」等。

國防部昨天以新聞稿回應並指出，監察院採用的資料是至民國105年，國防部會將106年成果及107年計畫回覆監察院。一位軍方官員說，募兵制已無回頭路，目前不可能恢復徵兵制。

國防部表示，行政院101年核定實施募兵計畫驗證迄今邁向第6年，國防部目前檢討有素質提升、專才專用、兵源穩定、長留久用和戰力增強等優點，且持續成長。

國防部說，每季均會召開募兵現況及成果檢討，邁向「逐年增加募兵、減少徵兵」，最終建構「量適、質精、戰力強」之可恃戰力，達「募兵制實施計畫」以常備部隊由志願役人力擔任的政策目標。

國防部指出，國軍將以志願役來建軍備戰，國防部會盡一切努力來遂行募兵制，捍衛國家、保護人民，達成使命，籲請民眾放心。

(中國時報)