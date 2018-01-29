潘維剛槓雷倩 簽約形同認罪

婦聯會31日將召開臨時代表大會，主戰派的前立委潘維剛（右）槓上雷倩（左），強調婦聯會從來不是國民黨附隨組織，不須配合蠻橫政府，要求拒絕喪權辱會、違法違憲的行政契約。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
婦聯會行政契約重點

婦聯會周三（31日）將召開臨時代表大會，以確認與內政部簽署行政契約。但是主戰派的前立委潘維剛昨要求翻案，公開挑戰婦聯會主委雷倩，潘維剛認為該行政契約形同「認罪協商」，婦聯會從來不是國民黨附隨組織，不須配合蠻橫政府，建議該力抗到底，走法律途徑。

勿折風骨 訴諸司法爭權益

黨產會原打算將婦聯會認定為國民黨附隨組織，經去年底內政部、婦聯會及黨產會三方協商後，達成初步協議，同意簽署行政契約。內容包括捐9成資產共343億元給國庫，剩餘財產捐給婦聯社福基金會後解散、婦聯會旗下財團法人都將進行董事會改組，三分之一由內政部指派。

此舉引起婦聯會內鷹派不滿。潘維剛昨在臉書發文，公開槓上雷倩，要求拒絕接受此喪權辱會、違法違憲的行政契約，要與民進黨政府力抗到底。

潘維剛批評雷倩一方面高呼民進黨政府不公不義，另一方面卻迫不及待地要在周三會員代表大會上決議和政府簽約。潘呼籲會員拒絕接受雷倩協商出來的行政契約，「再蠻橫霸道的政府，也不能折了我們的氣節與風骨！」

潘維剛昨強調，《人民團體法》規定得很清楚，此事涉及組織解散還有重大財產的變動，必須要二分之一會員代表出席，三分之二同意才通過。且關於行政契約的確切內容，內政部應公開給會員，不然怎麼知道簽了什麼？

雷倩無奈 黨產會握決定權

潘維剛認為，連內政部身為主管機關都舉不出證據說婦聯會是國民黨附隨組織，婦聯會不該先舉白旗投降，面對黨產會的無理要求反而更應該團結，將來應該走司法途徑爭取婦聯會權益。

雷倩昨也在臉書發文，說明自2016年3月28日立法院要求內政部調查「勞軍捐」開始，婦聯會「常委媽媽們」所做的努力，但是在最後，「決定權仍穩穩操在黨產會手中」，語多無奈。

她指出，「最新介入的各方勢力在試圖翻案過程中，也從不考慮常委會的決議與理由，彷彿她們真的只是一群老太太。」

雷倩說，外力的介入，讓臨時會員大會已演變為「上市公司爭奪經營權的戲碼」，幾乎不可能是由會員姊妹親自參加，以風雨同舟的心態共同決議。為了對歷史負責，也為了讓常委媽媽們不至擔負顢頇無知的臭名，或許，是到了該將行政契約埋在字裡行間那些苦心孤詣，「忍辱負重以徐圖後進」的想法，向大家報告的時候了。

對此，潘維剛認為那是雷倩個人的感受，但雷倩未讓所有人知道事實真相，應該把契約內容公開給所有會員，「不是一個人一支筆一個契約可以決定的。」

(中國時報)

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