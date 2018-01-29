視障小提琴家 感恩婦聯會

2018年01月29日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

婦聯會改組新聞沸沸揚揚，但卻改變不了這個組織長期對於台灣弱勢、殘障家庭的公益協助，65歲視障小提琴演奏家陳敦邦說，如果不是當年婦聯會捐款捐師資為聾盲學生上音樂課，買樂器讓他們學琴，「我的人生不會有今天。」

突破視障限制，陳敦邦是全台灣首位以視障身分考進文化大學音樂系的音樂學子，自此讓視障朋友有了更多職業的新可能。陳敦邦畢業後就開始教小提琴，30歲後眼睛全盲，卻仍能獨自到學生家上課，並作巡演。現在陳敦邦持續在中正紀念堂捷運出口擔任街頭藝人，持續用他的琴音讓旅人駐足，感受音樂的喜悅。

陳敦邦回憶，當時聾盲學校視障者只教按摩，聽障者學印刷，但婦聯會卻把音樂帶入學校，捐款在聾盲學校開音樂社團，提供師資跟樂器，他也是在那時發現自己有音樂細胞。不只學小提琴，他也學豎笛，還拿過全國音樂比賽豎笛第一名。

陳敦邦回憶，蔣經國擔任行政院長時，第一次巡視聾盲學校，這次巡察之後，開始有單位正視「聾」、「盲」分流學習，分別成立啟明學校、啟聰學校跟啟智學校，讓每一種障別都能有更完整的學習與發展。

陳敦邦說，當時家裡窮得連妹妹的奶粉錢都沒有，準備要把妹妹送養，「後來還是在麵包工廠做事的鄰居，拿了成團結塊的劣質奶粉給母親，勉強把孩子養大。」歷經生活磨難，陳敦邦回想起來，這些都是很好的生命經歷，「這樣的命運讓我懂得感恩，懂得珍惜。」

陳敦邦並非天生看不見，7歲之前他都還有一定視力，但是因黃斑部病變，視力才慢慢減退。陳敦邦表示「我很感謝婦聯會，這組織讓我知道，只要不怕窮，不怕苦，有機會很認真去學，人生沒有絕路。」

(中國時報)