黨產會：不簽就列附隨組織

2018年01月29日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會內部對應否簽署行政契約，仍未能統合意見，黨產會發言人施錦芳昨受訪時說，若婦聯會與內政部無法達成協商共識，黨產會將儘速召開委員會，將依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》將婦聯會認定為國民黨附隨組織，「不宜再拖」。

內政部民政司長林清淇說，好幾次黨產會已決定出手，內政部都出面緩頰，如果婦聯會的會員代表沒辦法體認到處理勞軍捐的事實，內政部也已仁至義盡，「既然會員大會決定不簽了，那內政部還能怎麼講（溝通）？」

施錦芳表示，和解也是轉型正義的方式，如果可以和解並簽行政契約，黨產會一直對此樂觀其成，過去黨產會就曾與國民黨前副主席詹啟賢就中投及國民黨資產來協商，但因為國民黨沒同意才協商破局。

她說，只要查調的單位願意協商，黨產會都不排除採用此方式，但協商不能無止盡沒有期限，「重點在兩方的誠意」；黨產會過去已就婦聯會舉行兩次聽證會，資料及程序都已完備，惟這半年內政部不斷居中協商，若最後還不能達到內部完全共識，黨產會將不會再拖延，相信她們會做最明智的判斷。

林清淇語重心長地說，內政部一直站在希望婦聯會轉型的立場，除非婦聯會清楚交代勞軍捐流向才可能解套，「有些會員代表在那反對，雖然這是團體內部事務，但未來真的要謹慎思考」。

對於外界討論是否婦聯會簽完行政契約，恐再被促轉會認定為附隨組織？林清淇強調，黨產會沒有認定為附隨組織，促轉會就不會認定，這種事不會發生。

(中國時報)