吸引移民 白領薪資可望鬆綁

2018年01月29日 04:10 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德周三（31日）將首度聽取友善移民環境的新移民政策簡報，擬規畫訂定新移民專法。據了解，國發會計畫從投資移民、專業人才移民，及計畫型移民三大塊盤點新移民政策方向，其中專業白領薪資門檻4萬7971元是否鬆綁，以及新創環境大學學歷是否不設限等，都是外界關注的焦點。

賴揆今年將提出育人、攬才及移民三大人口結構政策，主因2015年我國工作年齡人口達到1737萬人高峰後開始下滑，預估2030年降至1516萬人，台灣面臨人力短缺挑戰。據悉，國發會將分析日本、新加坡等國爭搶人才補充人力缺口情況，日本高級專業人才居留到永居將縮為1年，我國必須5年；日本與東南亞簽約，開放技術研修制度，需經考試才能延長居留，並給予介護士（長照）簽證。

據了解，新移民專法政策，目的要解決勞動技術缺工、產業缺人才「雙缺」問題。新移民法擬從廣義來定義移民，包括居留簽證、永久居留、歸化國籍等都列入移民定義。國發會周三應會就投資移民、專業人才移民，及計畫型移民三大塊盤點問題，並建議解方。

目前投資移民規定，外國人士來台投資1500萬元、港澳投資600萬元，或投資3000萬元公債均可申請。而專業白領來台，係依就業服務法46條1～6款規定，現行就服法限制雇主資本額500萬，營業額1000萬元，且來台工作的專業白領需大學畢業、有二年工作經驗，薪資門檻4萬7971元；僅對僑外生採評點制鬆綁不限4萬7971元，而攬才專法只鬆綁就服法有關補習班教師例如電競選手、VR/AR等數位人才可來台教課，還有自由尋職簽證。

為吸引新移民，專業白領限制條件、中階技術人力是否建立留用機制等，將成討論重點。據悉，從提升薪資所得角度來看，不少人反對鬆綁專業白領來台4萬7971元薪資門檻。另據透露，新創圈對於限制學歷必須大學畢業，比較有異見，認為新創人才應看潛力。

官員強調，即使學歷或薪資門檻等任一項，針對不同產業別檢討鬆綁，但一定都是有條件，不會全面性，更不會衝擊本國就業及薪資水準，考慮是否提出另一種在語言、證照或學歷有條件放寬的評點制度。

(中國時報)