計畫型移民 鎖定農漁長照人才

2018年01月29日 04:10 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

行政院政委林萬億規畫「計畫型移民政策」，主要鎖定農業、漁業及長照等人才為對象，來源除了僑外生，還有東南亞青年，吸引來台就讀二專五專等技術院校，取得必要技術並在台實習，進而申請工作許可簽證，一段時間後開放永居或成我國技術勞動移民。

農糧產業全年缺工達1萬多人，季節性缺工每月達9萬人，更嚴重。據悉，農委會擬改善機械化採取方式，並研議以「打工度假」、招募農業專業技術團、農事服務團、外役監、假日農夫團，及中高齡失業者赴農村工作等方式解決季節性缺工問題。

至於計畫型勞動移民政策，林說，這是要解決長期性人力缺乏問題，吸引有興趣且願意長期留在台灣發展的人來台，像農業移民，必須要找一批人在耕耘及收成過程有發展的意願，包括耕作品種改良，經營改良，把土地當成生產一部分，要愛這塊土地的人來從農。而台灣漁業老板是台灣人，但漁工1000多名中國大陸的和2萬多名東南亞籍，工作一段時間就離開，技術無法留下，應培養自己漁業人口，技術才能傳承，因捕魚不只是工作，是種與大自然共生共榮關係。

林萬億表示，僑生及東南亞外籍生來台就讀高職、二專、五專，在台技術養成，並留台實習，提升語文能力跟適應台灣生活後，畢業在台就業，取得工作許可簽證，如果一段時間沒有違法，且合乎人力需求，開放讓這些人移民或永居。鎖定培育人力包括農業、漁業及長照等特定領域的中低階技術人力。

過去技術性人力靠外勞，高階人才開放專業白領，雙軌進行。林說，目前僑外生留台工作仍有很多限制，被當成高階或專業白領，此機制不符合目前勞動力的需求，應考慮「長留久任」勞動力以移民方式，處理勞動力缺口問題，進一步訂定新的移民條件。

(中國時報)