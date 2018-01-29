要求21位遴委都要確認沒問題！教部又出難題 管中閔澹然冷靜

2018年01月29日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校方已認定管中閔符合擔任新校長的資格，但教育部人事處長陳焜元昨說，台大必須將調查結果讓21位遴選委員都確認沒問題後，教育部才會聘任管中閔為台大校長，他能不能趕上2月1日上任，仍有變數。管中閔昨晚以「澹然冷靜」表達心情。

管中閔昨晚九點多在個人臉書寫上「澹然冷靜」四個大字，底下並列出唐朝布袋和尚的古禪詩〈無題〉，「手把青秧插滿田，低頭看見水中天，心地清淨方為道，退步原來是向前」，描寫現在的心境。

管恐趕不上2月1日上任

管中閔擔任台哥大獨董案及論文涉嫌抄襲部分，台大校方均已完成調查，認定管沒有問題。不過陳焜元說，台大必須由「有權認定的單位進行權威性判斷沒問題後」，教育部才會承認這個結果，不是校方說了算。

陳焜元表示，台大的調查結果，必須讓21位遴選委員都確認後，將結果送到教育部來，教育部才能進行後續作業。台大可以重新召開一次遴選委員會議，或是看用什麼方式讓每位遴選委員來確認調查結果，自己決定。

台大主祕林達德回應，調查已經完成了，「沒有不清楚的」，台大將配合教育部的要求，盡快完成程序。但他也說，如果要重新召開遴選委員會議確認，那管中閔趕不及2月1日上任；若用電子郵件讓每位遴選委員表達意見，時間也會非常緊迫。

自主連署已3000人響應

台大人自行發起的「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」的連署，到昨天已有約3000人共襄盛舉，包括孫震、李嗣涔等兩位台大前校長等，人數不斷增加中，預計連署至31日下午4時，然後再彙整名單送教育部表達台大人的立場。

發起連署的台大教授、農委會前主委陳保基表示，遴選委員會選出管中閔為新校長後，教育部僅以媒體報導就要求台大釐清新任校長資格，還發三次公文說要查，怎麼可以這樣？這次連署是要堅守大學自主，不讓政治力介入大學校長遴選。

台大應大聲說明還清白

此外，民進黨立委張廖萬堅指控管中閔論文涉嫌抄襲，台大誠信辦公室以「非屬本校之規範或處理對象，故決議不予立案調查」。台大電機系教授葉丙成昨在臉書發文說，此案無關教授抄襲學生的問題，台大誠信辦公室應該大聲講出來，以還當事人清白。

(中國時報)