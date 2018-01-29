新聞透視－無力捍衛大學自主 教部失職

2018年01月29日 04:10 中國時報 林志成

台大新校長管中閔曾是國民黨執政時期的政務官，民進黨不爽，展開一連串追殺，還以預算威脅教育部不能輕易聘任。面對這樣狀況，教育部只願扮「信鴿」傳遞各方訊息要求台大回覆，卻不挺身阻擋政治力不當干預大學自主，明顯失職。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長後，不同政治立場學者及民進黨展開圍剿，他們以管中閔未在遴選時揭露台哥大獨董身分及論文涉嫌抄襲予以打擊，民進黨團並在立法院總預算協商時提出主決議，「要求台大校長遴選委員會釐清疑義，否則教育部不得進行後續聘任作業」。

過程中，教育部原是當事人之一，卻把自己當旁觀者，在一旁看好戲。教育部做的是當「信鴿」，將外界、監察院、立法院對管中閔人事案的質疑，1月12日、24日、26日三度發文要求台大校長遴選委員會釐清，引發台大人的不滿。

現在立委問政有一種手法，不斷凍結行政部門預算，以教育部來說，被凍結幾百案是司空見慣。立委這樣做，是要部長或官員到他們辦公室去磕頭、拜託，才願意解凍。

教育部今年預算被凍結部分，官員跑斷腿去拜託立委後已解凍，沒想到在立法院臨時會時，又被民進黨團及時代力量黨團提出主決議以預算威脅教育部不能輕易聘任管中閔為台大校長，面對立委提出這種無理的主決議，教育部是受害者卻悶不吭聲，然後轉頭多次發文給台大，公文內容也不提具體要怎麼做，讓台大無所適從。管中閔台哥大獨董及論文涉嫌抄襲部分均獲得釐清，但要在2月1日上任則還有變數。

教育部沒有能力抵抗立委提出主決議來干涉台大校長遴選，逼得台大人出來自救，他們發起「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署，才幾天就獲數千人響應，展現強大力量，迫使民進黨團撤案。不過，當教育部不再捍衛基本的教育價值時，它已失去人民信任。

(中國時報)