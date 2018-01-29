AI暨區塊鏈產學聯盟 亞大揭牌

「亞洲大學人工智慧暨區塊鏈國際產學聯盟」成立大會，科技部常務次長鄒幼涵（左前七）、亞大創辦人蔡長海（左前五）、台中市副市長林依瑩（左前六）與亞大校長蔡進發（右前六）、南良集團總裁蕭登波（左前四）等產官學國內外人士參與揭牌。（林欣儀翻攝）

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中國時報
／台中報導

因應AI人工智慧時代來臨，亞洲大學獲科技部補助、推動「人工智慧暨區塊鏈國際產學聯盟」計畫，將首創從健康照護領域出發，將人工智慧與區塊鏈技術運用在「新健康」、「新零售」及「新金融」三大創新研發，塑造國際產學聯盟。

在科技部常務次長鄒幼涵、台中市副市長林依瑩、亞洲大學創辦人蔡長海、校長蔡進發、中科管理局長陳銘煌與全台20家大型知名企業代表的見證下，「人工智慧暨區塊鏈國際產學聯盟」揭牌運作。

亞大副校長林蔚君表示，此聯盟結合中亞聯大與國內外研究組織，將分3期執行，首期並獲科技部補助2300萬元，預計6年內輔導100家新創公司，並衍生健康醫療照護智聯網新零售、新金融2家公司，未來盼發展成跨國產業合作。

鄒幼涵指出，科技部未來4年將投入20億元、核准成立20個產學聯盟，亞大「國際產學聯盟」特色在與中國醫藥大學暨醫療體系合作，共同利用AI人工智慧發展健康醫療照護產業，透過此掌握先機的計畫，展現其能量與企圖心。

蔡長海在致詞時表示，中醫大、亞大聯合系統大學未來將投入10億元在精準醫學，希望把技術人才帶到國際；透過這次國際產學聯盟擴大與國內外醫療保健、生技產業合作，讓研究團隊的成果廣泛被產業界運用，創造最大經濟效益。

蔡進發指出，美國矽谷有7成產品會使用到AI人工智慧技術，亞大已成立人工智慧、大數據中心，目前科技智能國際產學聯盟已正式運作，未來可望發展出新健康、新零售、新金融的跨域跨業整合創新商業模式。

企業代表、南良集團總裁蕭登波說，台灣要建立屬於自己的科技島，可藉由人工智能運用系統看到未來，期待聯盟發揮的智能研發能量。

(中國時報)

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