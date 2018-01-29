找回部落文化 布農青年返鄉扎根

2018年01月29日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台灣各原住民部落普遍面臨人口外流問題， 台東縣一群布農族青年為了保存及傳承部落傳統文化而返鄉扎根，他們自104年起至106年，連續3年向教育部青年署申請「青年社區參與行動計畫」並獲得補助，期望透過行動，讓部落族人回歸初心並找回失落的文化內涵。

布農青年胡克緯、許凱文、邱夢蘋等人意識到部落文化傳承的重要性，他們在碩士班畢業後選擇回到家鄉努力，102年成立了「社團法人台東縣布農青年永續發展協會」，希望讓部落青年擁有一個共同行動的平台。

104及105年，他們在台東縣初來部落、紅葉部落及鸞山部落進行一系列行動，106年更將行動地點擴展至新武部落，透過號召在地青年組成「新慕麓‧武呼呼」團隊，辦理東布青學校-高山協作產業與實作課程、製作高山協作員故事資料庫、發行「布青‧腳印誌」等行動，希望將青年返鄉的能量滲透到台東每一角落。

胡克緯表示，他們要串聯台東縣不同的布農族部落青年，透過教育傳承、文化扎根、以及產業發展為核心，串接新舊世代的文化鴻溝，讓部落傳統得以延續。

部落居民也表示，部落有許多困境要面對，族人們所重視的議題也不盡相同，如今青年團隊已邁開腳步回鄉耕耘，儘管仍有許多族人對於部落傳統感到疏離，但看見青年不遺餘力的保留部落傳統文化價值，很感動。

青年署鼓勵青年團隊深耕社區，累積行動能量，結合青年創意，協助解決社區問題！相關資訊可至青年署官網查詢(www.yda.gov.tw/公共參與/社會參與/社區參與行動計畫/簡介）。

(中國時報)