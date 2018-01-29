台開雲夢山丘 第一階段完工

2018年01月29日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台開新埔「雲夢山丘」小檔案

21世紀全球首座以道為主題設計的大型園區、台開「雲夢山丘」第1階段工程完工！台開董事長邱復生指出，道教幾乎是中國人生活思想準則，當前國際關注的微氣候、綠建築等，早在中國道教理念便已展現，打造這座園區便是希望振興道教，提供一個場域詮釋道教生活方式，弘揚道教文化，不要讓其繼續沒落。

「微氣候與道家的風水精髓相同！」邱復生說，其實許多道教最早應用理念，儼然成為當前國際間改善生活環境的最新期待。道教涉及層面相當廣，從天文地理、未來趨勢、選擇居住地方等都有一套準則，並讓老莊論述獲得中外人士認定是一項偉大文明的智慧。如全球最大道教建築、中國四川的都江堰，即利用蛇籠等生態工法，讓泥沙自然滲出，不會淤塞，令現代人嘖嘖稱奇。

上萬株茶花繽紛爭豔

台開在新竹新埔打造「雲夢山丘」，且第1階段工程昨日正式完工，邱復生指出，園區在2月23日至3月4日期間，開放民眾進入園區了解「道建築」，體驗道家的炁韻與文化，欣賞1150種逾1.8萬株的茶花、狗年主題活動，同時近距離觀賞本草綱目藥草植物，來場身心靈能量道修饗宴。

由於去年春節期間吸引18萬人潮入園，這次為顧及遊園品質，不但推遲開放時間，並將設有最低消費，全園採智慧手環無現金交易，確實收費金額將會另行公布。

2月23日起對外開放10天

這座獲新竹縣府評選為最大自然工法示範園區的「雲夢山丘」，結合國際建築大師隈研吾、BIG等東西方頂尖團隊共同打造，總面積28公頃，已完成本草綱目等植物種植，同時取得觀光農業區、宗教區用地規畫，未來第2、第3階段擬興建新埔大廟、教堂、東側農場、西側溫室餐廳、觀光休閒農場等等，預計2021年竣工開幕。

雲夢山丘第1座建築—雲水觀（王禪老祖廟）昨舉行慶成儀式，皆以道家正統儀軌進行。與會的新竹縣長邱鏡淳表示，雲水觀依山傍水，將會是縣內裝置藝術重要景點。摸骨大師陳隆添夫人徐思婷則透露，王禪老祖很靈驗，民眾可多前往結緣。

(中國時報)