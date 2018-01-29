外勞周休打工 下半年擬開放

2018年01月29日 04:10 中國時報 楊騰凱 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

為解決農業缺工，農委會端出重大策略，將開放在台的67萬名外勞，可合法赴農場打工，最快下半年試辦，首波試辦點則選定雲林縣，願意打工外勞將由縣府統一分派，日薪上看2000元。勞動部表示，開放前將先進行評估。

據了解，由於外勞每周有2日休假，此次農委會將開放外勞可於其中1日赴農場打工，外勞正職的薪資多為基本工資2萬2000元，5000元會被扣取作為食宿費，實領僅1萬7000元，若以每月工作22日計算，日薪約773元，赴農場打工時，若從事噴灑農藥等技術性工作，日薪上看2000元，對外勞相當有吸引力。

農委會估計，只要北、中、南各有5萬名外勞投入打工，農業季節性缺工問題幾乎就能化解，農委會及勞動部這一兩周內將開會協商，若修法一切順利，最快今年下半年可試辦，目前雲林縣府已表態，願意負擔管理打工外勞的責任。2年前農委會也曾向勞動部提開放外勞假日打工，但當時遭勞動部打回票。

農委會副主委陳吉仲表示，此案必須研擬的配套及法規問題還很多，例如，外勞原本已有正式雇主，但到農場打工時，若逃跑，那麼誰該負責，且外勞的工時也要妥善盤點，避免出現過勞問題，會再安排與勞動部開會討論，只要配套明確，相信勞動部不會反對。

勞動部次長施克和表示，農委會的農事服務團計畫尚未結束，接下來會先評估該計畫的效果，探究整體農業缺工是長期或短期大量？並和地方政府了解各地缺工數量，獲得更精密的數據分析後，再做下一步判斷。

來自菲律賓，今年33歲的外勞阿倫表示，這項政策是讓他們自願選擇要不要打工，若當周工作負擔已經很大，假日就保留起來好好休息，但體力有餘時，有合法管道可以多賺錢，加上農方提供的薪資也算優渥，他們當然樂意參與。

酪農協會理事長洪長進則表示，光靠外勞每周打工1天，對勞動力缺口嚴重的酪農業而言，根本不足，上周五農委會主委林聰賢曾赴彰化拜會產業團體，酪農協會再次當面請命，希望早日開放酪農業試辦全職農業外勞。

(中國時報)