買美元保單 替自己賺年終

2018年01月29日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

景氣回溫，人力銀行調查顯示，今年有9成企業將發放年終獎金；南山人壽內部調查發現，超過8民眾以保險進行理財規畫，看準美元保單夯，南山人壽表示，美元具流通性強、穩定性高特色，懂得善用美元保單，不僅達到多元資產配置，還能讓小錢變成大財富，年年加薪靠自己。

南山人壽分析，在各項金融商品中，利率變動型保險是既能提供保障、又具有穩健增值功能的商品，不但靈活反應市場利率，並隨時間加乘效果，達到財富累積目標。

以南山人壽「美利旺美元利率變動型年金保險（甲型）」為例，最高投保年齡可達80歲，免體檢、免告知，基本保費1萬美元起，只需1次繳費，除靈活反應市場利率外，保單價值還能透過時間累積穩定增加，另外，年金給付方式多元化，可視要保人需求彈性選擇一次領取或分期領取（按年給付），讓資金運用更具彈性，而保證金額的年金型給付設計，活愈久領愈多，終身享有年金保障。

此外，美元保單還享有身故保障的貼心設計，若被保險人在年金給付開始日前不幸身故，不但會返還身故當時的年金保單價值準備金予要保人，還會給付身故保險金給身故受益人，此2項給付金額相加，將會大於或等於所繳保費，降低投保後，短期內身故的風險。

邁入新的一年，針對希望安心投資又兼具風險保障，攻守兼備人生規畫的上班族，南山則設計投保連結目標到期債券基金的「南山人壽美滿富利外幣變額壽險」，並與景順投信專業團隊合作，連結「景順2024到期新興市場主權債券基金」，保單以美元收付，最低躉繳保費1萬美元，6年投資標的運用期屆滿，即可領取滿期保險金，達到多元資產配置的效果。

由於全球新興市場前景令人期待，南山人壽強調，至少有60％以上投資在全球新興市場主權債或類主權債，目標預估基金整體持債數約50至100檔債券，有效分散投資風險，替保戶資產創造收益；惟保戶在購買投資型保單前，仍應瞭解相關投資風險。

(中國時報)