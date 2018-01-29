新聞透視－有將無兵 填補缺工搞錯重點

2018年01月29日 04:10 中國時報 楊騰凱

農業勞力需求高，當農村人口流失、老化而勞動力不足時，農地因為搬不走，無法外移到海外尋求更多勞動力，需要政府務實面對，解決農業缺工。農委會一邊喊著增加3萬名新農民時，也應認真檢討是否開放農業外勞，否則有將無兵，農地將變荒地。

農委會雖試辦農事服務團等措施，盼以國內勞動力補足農業缺口，但以缺工嚴重的酪農業為例，去年農委會乳牛飼育團共開出54名職缺，完成培訓僅29人，最後更只有11人正式媒合到牧場工作，問題不外乎是乳牛飼育工作辛苦繁重，投入情形不踴躍，也顯示輔導國內勞動力填補農業的策略，已逐漸走到瓶頸。

新政府上任後，號稱10年內要增加3萬名新農民，擴增農業科系公費生，其實這些管道培育出來的農民都是農場主，是將軍，而非提供勞動力的兵源，眼下台灣農業的問題是「缺兵不缺將」，在勞動力來源未著落情形下，若新農民持續進場，只會把缺工的坑洞越挖越大，施政不該繼續擺錯重點。

農委會既然已經有勇氣開放在台外勞合法打工，填補季節性缺工缺口，更應一鼓作氣，盤點酪農業這類長期性缺工的農業人力缺口，認真思考啟用農業外勞，或提出其他高明的化解之道，給產業一個交代。

中臺科技大學管理學院院長黃琮琪就指出，缺工的主因還是農村人口老化及外移，農業缺乏長期性的投資，難以轉型升級，無法創造更高的經濟誘因吸引勞動力，政府應思考如何提升農產品的價值，提升務農收入，有了經濟誘因，民眾從農意願才會隨之上漲，促使勞動力回到農村。

台大國發所副教授辛炳隆也說，美國在靠近墨西哥邊界地區，曾在農忙時允許墨西哥人跨境工作，澳洲則是吸引其他國家的年輕人到當地農場打工旅遊，若台灣農業能支付有吸引力的薪資，可借鏡國外解決缺工的作法。

(中國時報)