蔡萬霖起家厝 將都更改建豪宅

2018年01月29日 04:10 中國時報 蔡惠芳 ／台北報導 ／台北報導

台灣的商業辦公大樓市場即將邁向「高齡化」時代，國泰霖園集團積極配合政策，展開都更總動員，目前至少有10餘筆正進行或執行中，報核到台北市政府的都更案就有6筆，堪稱是不動產市場上的「都更大戶」。國泰金控董事長蔡宏圖敦化南路一段和四維路的起家厝「霖園大廈」，也申請都更，希望未來變身改建為高級住宅和店面大樓。

「霖園大廈」是塊磁場強大的風水寶地，孕育出台灣前首富－國泰霖園集團創辦人蔡萬霖。蔡萬霖在蔡家兄弟「春霖才德」分家之後，興建完成這棟「首富大宅院」，位於台北市敦化南路一段288號和四維路間，佔地330.3坪，使用執照在1979年2月15日核發，為地上14樓、地下2層的「工」字型集合住宅，屋齡已39年。

「霖園大廈」在蔡萬霖2004年過逝、蔡宏圖接班後，蔡宏圖將敦化南路一段「金星大樓」拆除改建完成新的住家大樓，喬遷到「金星大樓」居住。

國泰建設把在上月完成「霖園大廈」都更案合建契約，以地主68.76％、國建31.24％的條件，擬開發為住宅店面大樓，希望注入全新的軟硬體，重現風華。

至於「敦南金融大樓」，最早是國泰信託起造，之後由新光人壽買下；2011年新壽出售其中9個樓層，由國泰人壽以96億元買下；隔年，蔡萬霖三公子蔡鎮宇以寶豐隆興業名義，再以88億元，買下地下3層~2樓及12樓共6個樓層，兄弟聯手終於再度買回整棟大樓。隔年，國壽公告以111.64億元，把所擁有的樓層全數易主給寶豐隆興業，敦南金融大樓完全屬於蔡鎮宇的寶豐隆興業所有。

據台北市政府都更處資料顯示，寶豐隆申請的這筆都更案，未來可望變身為地上26層樓、地下7層的飯店大樓。

(中國時報)