凱勝電動機車 最快6分鐘吃飽

2018年01月29日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

凱勝綠能的純電動自小客車e6H，已在金門提供全台首創的共享服務，由路得寶公司運營，農曆年後將陸續擴及全台各地。（王文吉攝）

台灣預計在2030年進入電動機車時代，凱勝綠能科技為布局兆元產業，推出「電動機車超級快充系統4.0」，標榜6至15分鐘即可充飽電！董事長陳怡仁在發表會宣布，將跨足電動機車電池模組及充電系統，盼以媲美加油速度的充電效率，提高國人換購電動機車意願。

悠遊卡一刷 快充上路

「充電比加油還方便！」陳怡仁表示，全台已有3款TES認證的電動機車，裝載超級快充系統進行測試，分別是法拉蒂綠能、冠美科技、易維特科技等3家電動機車；只要將充電槍接上電動機車，悠遊卡一刷，就能快速充電。

研發部執行副總劉弘麟表示，市售電動機車的性能、續航力已經普遍受到消費大眾認可，唯獨充電方便性仍難突破；直到近兩年，G牌電動機車推出租賃及交換電池的營運方式，在充電方便性有所突破，去年有5萬輛電動機車掛牌，其中9成是換電式車款。

不過，有車商表示，許多消費者反應「希望電動機車充電能像加油一樣方便」，交換電池模式受限於電池規格的一致性，加上電池暫放在電池櫃充電，除需要時間外，也有周轉率問題，許多同業不看好「換電式」車款的未來，認為「充電式」車款才是世界潮流。

充電式車款 世界潮流

凱勝結合長利的超級快充電池、起而行綠能的充電器及通訊界面、能海電能遍布全省的超級充電站運營服務、強德的電池模組、漢穎科技的bms板、富譽系統及遠易通公司的多卡通系統等，研發超級快充電系統，6至15分鐘就能充飽電，提供電動機車製造商裝設於車上。

陳怡仁表示，超級快充電系統只是開始，後續將依各大車廠需求加入更多元素；例如電池監控系統、防盜以及車聯網APP等，最快幾個月後，就會在全台連鎖超市、加油站等陸續設站，讓更多民眾享受超級快充型的電動機車。

抗空汙 綠能商機逾兆

劉弘麟表示，目前全台機車總數超過1300萬輛，為了解決空汙問題，行政院長賴清德宣示2030年電動機車將全面上路；保守估算，未來每年至少要有100萬輛燃油機車轉換為電動機車，才能在13年後達標，綠能商機高達兆元。

(中國時報)