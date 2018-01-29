電動大巴 暢行全台16路線

2018年01月29日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台灣電動巴士龍頭凱勝綠能科技，為跨足電動機車市場，整合10家相關廠商合組「電動機車超級充電系統聯盟」，去年10月宣布成軍！

陳怡仁表示，全台現有8家電動機車製造商，其中3家已加入該聯盟，充電系統全都來自台灣製造，凱勝對進軍電動機車產業有十足的把握！

凱勝綠能科技聯合能海電能、路得寶交通、捷順交通、阿里山客運、雲林客運等相關企業，日前在台中舉辦「電動機車超級充電系統發表會暨2018聯合尾牙餐會」；現場席開數10桌宴請協力廠商與員工，場面熱鬧。

陳怡仁表示，行政院2017年底宣布，2030年要完成1萬輛電動公車汰換，凱勝綠能致力於電動車產業發展，開發符合消費者需求的電動車款，所銷售的純電動大巴K9，已有86輛在桃園、苗栗、台中、雲林、嘉義、高雄、花蓮等縣市服務，分別由8家客運、16條路線運行。

陳怡仁強調，在原廠高品質設計下，K9運行最長時間已超過4年，單車最高行駛里程達23萬公里，總計行駛里程超過680萬公里，顯見凱勝電動大巴品質穩定，已超越客戶的期盼。

陳怡仁表示，凱勝綠能的純電動自小客車e6H，也已在金門開啟電動汽車共享的歷史第一步，這輛純電動汽車共享服務，由路得寶公司運營，農曆年後也將陸續擴及全台各地。

(中國時報)