體育協會人頭充斥 立委籲法辦

2018年01月29日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

體改爭議不斷，去年爆發人頭會員加入多項體育協會，「體育改革聯會」日前也質疑，泳協的2萬多會員中，有高達1萬3000多人有「人頭嫌疑」。立法院上周針對總預算進行朝野協商時，時代力量黨團原要求全數凍結體育署預算，但經討論後，改為凍結3成預算約10億元，經專案報告體改成果後始得動支。

《國民體育法》去年8月三讀修正，依法各單項體育協會須在半年內改選，但從去年就傳出大量人頭會員加入單項體育協會，外界甚至影射體育署有關涉案。體改聯上周舉行記者會質疑，游泳協會的2萬多名會員中，竟然有高達1萬3000多人以重複的Email信箱登記入會，還有1551人戶籍地址都在同一處，顯然是人頭。

針對體育署部分預算，立院朝野24日進行協商，由於單向體育協會弊端頻傳，成為立委討論話題。時代力量黨團認為，體育署對單項體協人頭會員問題完全不管，主張要全數凍結預算。

立法院長蘇嘉全在協商時說，民進黨過去也有人頭黨員問題，「怎麼規範都會有人頭」，但民進黨100萬黨員都能處理，認為體育協會的人頭會員問題，應盡量從制度上著手處理。蘇建議體育署長林德福，不要迴避與立委溝通，盼體育署與立委、體育界公正人士討論後，訂出施行細則，並在改選前盡快公布。

此外，朝野黨團也和體育署做出主決議，針對體改弊端，要求體育署針對大量重複的可疑會員登錄資料進行比對，同時將完整資料送交警察機關進行刑事調查，並盡速對外公開結果。

主決議也提及，體育署應邀集社會公正人士組成第三方公正選務小組，針對各協會理監事改選時予以監督。

(中國時報)