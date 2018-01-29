新聞透視－財務透明 才是體改重頭戲

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中國時報

國體法4大改革重點是組織開放、財務透明、營運專業與業務公開。組織開放只是前菜，其後「財務透明」才是重頭戲。只是第一步已讓體育署滿身是箭，署長林德福的官帽快戴不下去、體育署預算遭凍結，改革果然是「地動天搖」的難事！

體育署緊盯國內體育團體組織再造，現在出現兩種聲音：類似「體育改革聯會」的改革派抨擊體育署做得太少，林德福下台負責；守舊的體壇大老則是抱怨體育署動作太大，體育署因而陷入兩難局面，只好任由外界打罵。

體育署與運動協會是「夥伴關係」，體育署既要運動協會進行大幅改革，可是體育署又需要國際大賽成績，眼看今年的印尼雅加達亞運將屆，體育署盼望協會做好選訓賽計畫，為國家爭取佳績。

體育署在「組織開放」的作為「左支右絀」是可以理解，其實國體法最重要的精神是「全民監督」，改革體育不能只靠體育署衝鋒，全民主動加入運動協會行列監督會務，更能夠讓改革邁開大步。

不少協會只會公開政府補助款項，其他企業贊助、國際運動總會補助款不透明，協會一筆爛帳。有人一手拿政府出國比賽補助、另一手向教練收錢掛名，甚至招待特定媒體吃吃喝喝，讓他們噤聲。

如何讓小「咖」的協會每年2、300萬元、大「咖」協會上億元的補助款不再肉包子打狗，國體法的「財務透明」就是要協會每筆帳公開，年度決算、財務報表與補助經費，都要中央認可的會計師簽證、上網公告，讓運動協會走向公司化治理。

減少經費被「上下其手」的機會，建立公平公正與公開透明的體育機制，國內的體育改革有賴政府與全民一起努力。

(中國時報)

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