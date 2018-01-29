天助自助者！費德勒 網壇不老傳奇

費德勒以高齡拿下生涯第20座大滿貫冠軍，得來沒有僥倖，靠著賽前長時間準備，寫下網壇的最佳典範。（路透）

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中國時報
／綜合報導

「費爸」費德勒以高齡闖進今年澳網男單冠軍戰、並順利勇奪冠軍，費德勒拿出實力，破除大會給他封閉屋頂避暑的「陰謀論」，完全體現「天助自助者」，這個生涯第20座大滿貫冠軍得來沒有僥倖，寫下網壇的最佳典範。

費德勒在今年澳網的7場出賽竟有6場晚間比賽，只有1場白天出賽，而那天並不熱，尤其昨天的男單決賽竟然關起屋頂，雖然氣溫39度，不過，之前有氣溫超過39度也沒有關閉屋頂，因而傳出大會有利費爸的「陰謀論」。

關閉屋頂豈是費德勒奪冠軍關鍵，這太小看他的能耐，解讀他對第20座冠軍的註解就能體會，他說，比賽想要走得遠，需要賽前很長時間的準備，他與團隊的努力密不可分，比賽結果證明在賽前所做的一切是對的，這會帶來出賽的自信。

就在今年澳網開戰前，很多「費爸」的球迷都認為費德勒的象徵人物是「超人」，因為他從未中途退賽，保持極強的身體狀況。他在1998年拿下青少年世界排名第1後轉入職業網壇，昨天的澳網冠軍戰正是他生涯第1389場比賽。

「費爸」曾被公認為「墨爾本之王」（澳網比賽所在地），唯一輸掉決戰的是2009年與納達爾力戰5盤，費德勒在比賽結束後哽咽落淚，揪住眾多球迷的心，今年蟬聯冠軍時，他又掉淚了，直說這是「美夢成真，像發生在他身上的童話故事」，墨爾本的確是他的幸運地。

再過將近6個月，費德勒就要滿37歲，他已成了1972年羅斯沃（Ken Rosewall）之後最年長的澳網男單決賽與冠軍選手，羅斯沃那一年是37歲62天，費德勒沒有老態龍鍾的樣貌，尤其在強手納達爾、喬科維奇還在網壇的時候，更能證明自己不是「廉頗老矣」！

其實費德勒是今年澳網男單奪冠的大熱門，隨著納達爾、喬科維奇等好手敗陣出局，他進入決賽的過程沒有丟掉1盤，已經說明比賽運勢似乎站在他這一邊，加上他展現的實力，費德勒第20座大滿貫冠軍是天助自助的結果。

(中國時報)

澳網封王！費德勒第20座大滿貫金…

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