亞洲區域老大 川普拱手讓陸

2018年01月29日 04:10 中國時報 蔡致仁 、 諶悠文 、 施施 、 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普上台僅一年，就改變了亞洲國家對美國的看法。根據蓋洛普調查，美國在亞洲的重要盟邦日本、澳洲和南韓，過去一年對美國這個長期的密友及保護者失去了一些信心。儘管美國在這些國家的軍事部署及使領館都沒有異動，但專注於「美國優先」的美國政府，對他們的態度明顯變冷淡，也導致美國自身地位動搖。

美國優先 盟國失信心

美國有線電視新聞網（CNN）28日報導，日本九州大學比較社會文化研究所的益尾知佐子（Chisako Masuo）教授表示：「現在我們參加（亞洲的）國際學術研討會，幾乎沒有人談到美國了，感覺有一點奇怪。」

對於美國會不會繼續照顧他們感到不確定，使這些國家的領袖轉而深化與彼此之間的關係。這麼做是為了有一天美國離他們而去做準備。

同時，亞洲地區數個可能爆發的危機，也考驗美國會否對亞洲盟國信守承諾。益尾說，中國大陸可能利用這些危機，來證明自己才是區域的老大。

大陸崛起 重整新秩序

益尾說，「2021年7月，中國共產黨將迎來建黨100周年，我認為（中國國家主席）習近平屆時會希望告訴人民，中國已成為亞洲的龍頭國家。也許3年後美國打算改變亞洲政策，但我懷疑其可行性。中國正在重新建構亞太地區的整體國際秩序。」

在東南亞，隨著美國在亞洲的影響力逐漸消退，當地幾個國家已開始向中國靠攏，包括菲律賓總統杜特蒂在2017年突然遠美親中。

新加坡的東南亞研究所高級研究員史托利表示，中國在東南亞勢力日漸擴張的觀察指標是越南。近年來越南意外變成美國的盟友。2017年，越南與美國建立更密切的防衛和安全關係，也許是當地抵抗中國的最後一股主要力量。

遠美親中 東南亞轉向

史托利說，越南對北京的任何舉動都令人驚訝。「那顯示，中國這個地區勝出，而東南亞國家在向中國讓步。」

在東亞，美國的外交和軍事力量主要集中在朝鮮半島，川普上台以來與金正恩多次隔空交火。未來無論華府引發任何衝突，這筆帳都會算在白宮頭上，而作為全球穩定的維護者，美國的領導能力可能受到懷疑。

東亞的另一個焦點是台灣，大陸當局今年初宣布，將不與台北當局諮商，逕行於台灣海峽上空開闢新航路。香港大學教授徐國琦表示：「北京對台灣的立場從未改變，一貫宣稱台灣是中國的一部分…因此，在中國變得更為自信且強大、美國退卻的當下，北京可能會有某種令人意外的舉動。」

大陸針對台灣的任何舉動將考驗美國的影響力。徐國琦說，假若美方未能信守其防衛台灣的承諾，將衝垮美國在亞洲的影響力，以及美國在亞洲的結盟關係。

在南亞，除印度外，巴基斯坦、斯里蘭卡、緬甸都在與中國緊密合作，不過印度市場對中國至關重要，因此至少短期內，中國不會過度冒犯印度。

(中國時報)