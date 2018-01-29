川普國情咨文 欲挽頹勢

2018年01月29日 04:10 中國時報 陳文和 、 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普預定30日在國會發表任內首度國情咨文演說，這將是習於打破華府陳規慣例、熱衷「推特治國」的川普，第一次擁抱最傳統的政策宣傳模式對外溝通。白宮幕僚指出，川普將以樂觀語調尋求「兩黨合作」及更廣泛的民意支持。而鑑於川普經常不按牌理出牌，屆時他會否再次隨興脫稿演出，各界拭目以待。

受通俄門調查火燒眉毛、和超低民調夾擊的川普，希望藉由第一次國情咨文演說，挽回入主白宮後首年遭遇的頹勢，以求執政起死回生，並為第二年施政定調。演講主軸為「建立一個安全、強大、令人自豪的美國」，預料川普將強調減稅和經濟政策可嘉惠美國大眾。幕僚更透露，川普將把好鬥本色暫擱一邊，展現更多妥協的一面，訴求的對象將擴及所有人民，非僅限於鐵桿支持者。

川普上任1年來，在性別、種族、移民等議題上不斷引爆爭議，為擺脫這樣的負面形象，川普在國會參眾兩院聯席會議首次發表國情咨文演說，將尋求把自己描繪成「傑出的促成團結者」，並將強調「兩黨合作」的重要性。他也將宣揚1年來的執政成績，並凸顯在他治理下經濟大好，社會各階層普遍受益。而苦於女性、非洲裔及拉丁美洲裔對其施政滿意度創歷史新低，川普也將力圖彌補這些方面的缺憾。

美國總統國情咨文演說會透過電視向全國直播，因此歷任總統均會殫精竭慮期能藉此契機創造最大政治效益。美前總統歐巴馬2010年發表任內首度國情咨文演說時，大約有4800萬人收看電視的現場直播，演說完後白宮當局還接連數日在全國各地舉辦各式配合宣導政策的活動。

然而，行事令人捉摸不定的川普能否藉國情咨文演說達成目標卻不無疑問。曾四度替美前總統柯林頓撰寫國情咨文並任演說指導的沃德曼說，非典型的川普總統「在電視的講詞提示機前，聽來與尋常的總統並無二致，但在講詞提示機關掉後，川普就像個臨時上場的電台脫口秀主持人」。

(中國時報)