李明博涉收賄 南韓檢方將傳喚

2018年01月29日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓檢方28日表示，可能在3月平昌冬奧結束以後，傳喚前總統李明博，針對他在任時青瓦台涉嫌收取國家情報院賄賂展開調查。鑒於李明博親信已承認收賄，有分析認為，圍繞李明博的弊案調查可能取得巨大進展。

檢方稱，考慮到案件具有重大社會影響，將以李明博政府時期青瓦台涉嫌收取國家情報院特殊活動費賄賂為中心展開調查，並尋求確切證據來反駁政治報復的指控。考慮到近期李明博的親信、前青瓦台總務企劃官金伯駿已承認收受國家情報院部分資金，加上不排除以多項嫌疑接受調查的前國家情報院院長元世勳可能轉變態度等因素，檢方認為有必要確保有充足的時間進行調查。

鑑於此前青瓦台曾表示將邀請李明博出席平昌冬奧開幕，有分析認為，檢方的決定也考慮到冬奧即將開幕等國際影響因素。

南韓檢方相關人士稱，目前仍處於確認階段，難以斷定是否會傳喚李明博。即便傳喚調查也需等到3月奧運結束以後。截至目前，檢方尚未正式提出傳喚李明博的具體方針。但目前他扯入多宗案件，被傳喚似乎已成定局。

檢方對李明博的調查大致分李明博政府涉嫌收受國情院賄賂、實際掌控汽車零部件製造商DAS公司、國情院和網軍在李明博任期間非法介入政治等三大部分。

具體來看，前青瓦台企劃官金伯駿17日因涉嫌收受國家情報院4億韓元（約台幣1093萬元）非法資金被捕；李明博的兄長前議員李相得26日因涉嫌從國情院直接收受上億韓元非法資金，被檢方傳喚；前國情院企劃調整室室長金周成供稱向李明博上繳特殊活動費；前青瓦台第一附屬室長金禧中供稱，向李明博夫人金潤玉轉交國情院提供一筆約合1億韓元的美元鉅款。

此外，南韓檢方也在對前國情院長元世勳時期國情院干預政治和網軍製造假輿論嫌疑進行調查。有分析認為，圍繞李明博的弊案調查或將取得巨大進展。

(中國時報)