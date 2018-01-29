敏感時刻 陸宣告破獲台諜案

2018年01月29日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

據香港大公網報導，江蘇省人民檢察院檢察長劉華28日透露，江蘇省破獲了一起向台灣方面提供軍事情報的重大間諜案，2名犯罪嫌疑人已於去年5月被提起公訴，該案目前正在法院審理中。但報導並未提及涉案台灣間諜吳榮同的下落。

大陸已有一段時間未提及「台灣間諜」案，時值兩岸關係緊繃的此刻顯得有些敏感。1999年前總統李登輝拋出「兩國論」，令兩岸兩會商談中斷後，北京高調宣布破獲解放軍中的台諜劉連昆少將案；2003年前總統陳水扁宣布翌年將舉辦公投，後又提出「一邊一國」口號，北京當年年底公布8名台灣間諜在大陸落網。

未透露台諜下落

1月28日，在江蘇省第13屆人民代表大會第一次會議上，江蘇省人民檢察院檢察長劉華作江蘇省人民檢察院工作報告。

劉華在報告中指出，去年江蘇檢方依法查辦危害國家安全犯罪，開展了反分裂、反滲透、反顛覆、反邪教鬥爭和打擊網路政治謠言專項行動，起訴危害國家安全、利用邪教組織破壞法律實施案件146件255人。其中，蘇州市檢察院起訴了馬亮亮、梁鑫向境外組織提供軍事情報的重大間諜案。

最重可判處死刑

據報導，2016年7月，被告人馬亮亮、梁鑫在河北保定打工期間，被台灣間諜吳榮同勾連策反。2人在明知對方為間諜的情況下，通過QQ郵箱、網易郵箱接受指令，利用曾在武警北京總隊服役的便利條件，蒐集並向吳榮同報送武警部隊訓練、部隊和軍工企業內部部署及軍工企業裝備測試等相關情資，對大陸軍事安全造成嚴重危害。

2017年5月，蘇州市檢察院對馬亮亮、梁鑫以涉嫌間諜罪依法提起公訴，該案目前正在法院審理中。

間諜罪在大陸屬於嚴重犯罪，據《中華人民共和國國家刑法》規定，一旦被認定犯有危害國家安全的間諜罪，將被判處10年以上有期徒刑或無期徒刑；對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可判處死刑。情節較輕的，也會被處以3年以上10年以下有期徒刑。

(中國時報)