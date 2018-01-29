單調又賣淘寶貨 陸生拒逛夜市

2018年01月29日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

夜市小吃是台灣獨特美食文化，然而近年卻不斷傳出觀光夜市倒閉的消息，遭諷觀光夜市面臨「關光」困境。中共黨媒《人民日報》海外版評論指出，這其中有三大原因，首先是陸客銳減，衝擊消費；其次，許多夜市本身形態老舊、缺乏特色，連台灣人自己都不想逛；最後則是台灣經濟不佳，許多民眾不敢亂花錢。

《人民日報》海外版評論「看台灣」指出，在台灣的大陸交換生王凱，剛到台灣時很喜歡夜市的氛圍，幾乎天天都走一圈，可是一個月下來便興致索然。他說，「這些夜市差不多長得一樣，除了小吃攤就是賣淘寶貨。我身邊的台灣朋友有很多現在也不怎麼愛逛夜市了。」

評論稱，王凱的經歷反映出台灣部分夜市的情況，近年來，台灣夜市倒閉的消息不斷傳出，原因何在？首先是陸客銳減，通過「新南向」增加的旅客根本無法彌補缺口。一些夜市攤販說，現在陸客沒了，錢也跑了。「難道『觀光』要變成『關光』嗎？」

第二，攤位經營不僅缺乏特色，形態也老舊。許多打著文創之名的新夜市，實際上卻仍是傳統形態樣貌，東西沒特色還賣得貴。第三，近年台灣經濟不景氣，讓民眾變得不敢消費。

針對陸媒點出夜市困境，台旅會北京辦事處主任楊瑞宗表示，過去夜市興盛是因為有陸客潮的支撐，但現在陸客減少，去夜市的人流量自然也少，部分臨時的觀光夜市當然也失去生存土壤。不過他強調，台灣（傳統）夜市多采多姿，有美味小吃，也有各種娛樂，在大陸知名度相當高，「缺乏特色一說，值得商榷」。

(中國時報)