2018年01月29日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

上海市15屆人民代表大會一次會議昨舉行第4次全體會議，應勇被推選為市長，周波、翁鐵慧、時光輝、吳清、許昆林、彭沈雷、陳群及龔道安當選副市長，形成「一正八副」的領導班子。其中翁鐵慧分管涉台事務，今年可能率團出席滬台雙城論壇。

據上海市政府門戶網站「中國上海」顯示，應勇和這次換屆留任的6名副市長各有分工。應勇領導市政府全面工作，常務副市長周波分管發展和改革、財政、稅務等，副市長翁鐵慧分管教育、衛生、廣播影視、新聞出版、涉台事務等。

此外，時光輝分管城鄉建設和管理、住房、環保等，許昆林分管食品和藥品安全監督、工商、質監、涉港澳事務等，彭沉雷分管農業、人力資源、社保、民政等，陳群分管體育、旅遊、知識產權、文史、參事、檔案等。

香港01報導，吳清在較早前的上海市第14屆人大常委會第43次會議已被任命為副市長，「中國上海」網站尚未顯示其分工。其簡歷顯示，他曾長期在證監會從事證券公司監管工作，處理過多間違規證券公司，料將分管市政府相關工作。

龔道安是首次當選上海副市長。他目前是上海市政府黨組成員，市公安局局長兼黨委書記，上海公安學院院長，其簡歷顯示他長期在地方公安系統工作。以此推斷，他作為上海副市長的分工，也將與此有關。

(中國時報)