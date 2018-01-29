王毅促日 一中處理台灣問題

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中國時報
／綜合報導

大陸外交部長王毅28日在北京釣魚台國賓館與到訪的日本外相河野太郎舉行會談，據大陸外交部官網，雙方同意盡快召開新一輪中日韓領導人會議，陸方希望日本根據「一個中國」原則處理台灣問題。

據日本共同社報導，河野28日還與大陸國務院總理李克強、國務委員楊潔篪舉行會談。中日雙方就切實推進日本首相安倍晉三和大陸國家主席習近平互訪的重要性達成一致。

報導引述河野向中方表示，強烈要求防止再次發生中方海軍潛艇在尖閣諸島（釣魚台）周邊海域毗連區下潛航行的問題。而關於持續開發核與導彈的北韓，中日雙方同意徹底履行聯合國安理會的制裁決議，為朝鮮半島無核化展開合作。

據大陸外交部官網，李克強在會見河野時指出，當前中日關係保持改善勢頭，但兩國關係在積極面增多的同時，仍面臨不確定因素，可謂乍暖還寒。當前中日關係改善的積極勢頭來之不易，需要雙方倍加珍惜。

王毅說，中日雙方已就妥善處理敏感問題確立原則和準繩，大陸盼日方重信守諾，按規矩辦事，據「一個中國」原則處理台灣問題，切實尊重中方在涉藏、涉疆等問題上的主權和安全權益。

他指出，中方重視日方近期在對華關係上所作積極表態，特別注意到安倍首相在國會演說中將改善對華關係作為下步重要施政課題。希望日方不鬆勁，不後退，把口頭表態轉化為實實在在行動，與中方共同努力，相向而行，推動兩國關係盡早回到正常和健康發展的軌道。

河野表示，日方將繼續堅持按照1972年日中聯合聲明規定處理涉台問題，認為西藏、新疆事務屬於中國內政，願妥善處理相關問題。他說，日中分別是世界第三和第二大經濟體，發展穩定的日中關係不僅符合兩國利益，也符合整個國際社會的利益。

(中國時報)

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