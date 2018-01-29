惠台措施 陸落實操之在我

大陸各省市區近期密集召開「兩會」，廣東省政協會議27日開放即席發言時，出席委員紛紛高舉看板爭取發言，有台商委員高舉「台商有話說」看板，爭取發言機會。（中央社）

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中國時報
／台北─北京報導

中共十九大後首場對台工作會議將在2月1日召開，各省市台辦主任陸續赴京，聽取下階段對台政策。涉台人士透露，本次會議除表達堅定不移與台獨分裂勢力鬥爭態度，更進一步向各省市台辦下達動員令，兼顧質量地落實更多「操之在我」惠台措施。黨政人士坦言，面對北京以主觀角度思考對台政策，兩岸恐摩擦不斷，甚至進入動盪期。

此外，今年對台工作會議結束後，台企聯預定2月5日動員各省市台協會長赴北京會見國台辦高層。資深台商透露，2月5日下午，台企聯與國台辦將在北京「中國職工之家」座談，國台辦主任張志軍除親自向台商傳達下階段對台政策，各省市台協會長也會就五險一金、限汙令、投資便利和轉型升級等措施，反映有關問題。

將出席台商座談的台企聯榮譽會長丁鯤華表示，國台辦和經濟局官員也會出席，各地台商會長會藉此機會反映問題。今年重要議題就是汙染整治，大陸推動環保已是必須執行的政策，台商希望當地政府能協助台資企業，在改進環保設備、工廠移轉等方面，提供輔導或政策補助。

按往例，大陸對台工作會議由主管外事、台港澳的國務委員楊潔篪主持，張志軍將提出去年對台工作報告。中共對台二把手、全國政協主席俞正聲是否與即將接棒的政治局常委汪洋同台，各界關注。據指出，按中共十八大後首場對台工作會議，時任全國政協主席賈慶林未出席，由政治局常委俞正聲主持會議並發表講話；若無意外，不會有新舊班子同台問題。

考量當前兩岸形勢，涉台人士表示，本次會議精神是十九大工作報告的延伸，除重申「一中原則」、「九二共識」，將更進一步強調堅定不移與台獨分裂勢力鬥爭態度。會上也會要求地方台辦，務必落實今後中央陸續出台「操之在我」的惠台措施。

針對本次會議，黨政人士指出，從總統蔡英文日前接受媒體專訪的談話來看，今年上半兩岸關係難以樂觀，而面對北京以主觀角度思考對台政策，兩岸摩擦只會更多，兩岸關係恐進入動盪期。

(中國時報)

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