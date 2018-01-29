閨蜜撂人捅死男友 9嫌送辦

2018年01月29日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

主嫌楊蔡蓂葦（前中）酒後抓狂，率眾活活將辛姓調酒師刺死。（陳鴻偉翻攝）

21歲劉姓酒店妹，因下班後跟黃姓閨蜜通宵夜唱，被38歲辛姓調酒師男友趕出家門，劉向黃訴苦後，黃女竟撂人衝進辛家捅死辛男，警方已逮捕主嫌楊蔡蓂葦等9嫌到案，其中劉、黃2女被依殺人罪教唆犯送辦，劉被逮後痛哭失聲，頻頻責怪閨蜜黃女，說她只是跟閨蜜訴苦，怎麼會搞到男友被人殺死。

夜歸遭男友趕出家門

警方指出，27日上午11時許，一群男女闖入廈門街某民宅尋仇，警方據報逮捕劉女等2女3男，並將辛送醫急救，但辛仍因傷重不治。

劉女供稱，她和朋友到KTV唱歌到27日早上7時才返家，辛男很不高興，2人口角，辛打她一巴掌還趕她出門，她覺得委屈打電話向黃女訴苦。黃女在KTV向自稱是竹聯幫平堂的26歲友人楊蔡蓂葦抱怨，楊蔡要在場的1女7男，分乘2輛計程車趕赴廈門街找劉，準備給辛好看。

27日上午11時許，楊蔡等人抵達，劉女被眾人陣仗嚇到，不願說出辛男租屋處，但眾人搶走劉的鑰匙，逐樓叫囂開門找人，最後找到辛在5樓租屋處，眾人衝進去，對著辛拳打腳踢。

辛被打得傷痕累累，楊蔡還不滿意，順手拿起辛住處的水果刀，朝辛背部猛刺4刀，走時還嗆辛「以後小心一點！」

辛男鄰居報警後，警方趕抵現場，先逮捕來不及離開的劉女、楊蔡的弟弟等2女3男，掌握主嫌楊蔡蓂葦等人身分。

主嫌投案稱酒喝多了

楊蔡蓂葦自知難逃法網，28日主動投案，警方隨後在廈門街某水溝內，起獲被他丟棄的凶刀，涉案9嫌全數到案，其中包括17歲的周姓少年。

眾嫌在警局時面面相覷，直說不知這麼嚴重，劉女與閨蜜黃女都被警方列為殺人罪教唆犯，劉女泣不成聲，說她只是跟閨蜜訴苦，不知道這群人下手如此凶殘，還責怪閨蜜把事鬧大，黃女則嚇得臉色蒼白，殺人主嫌楊蔡蓂葦則說自己酒喝多了，原本只想教訓對方一下，沒想到會打死人；警訊後依殺人罪將9嫌送辦。

(中國時報)