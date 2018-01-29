台中工廠大火無傷亡 財損5000萬

2018年01月29日 04:10 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

台中市工業區25路一間復健醫療器材加工廠房，28日凌晨發生大火，因廠內多為易燃物，火勢猛烈，並傳出爆裂聲，驚醒廠內外籍移工，紛紛驚惶逃生；消防隊員經過近2個小時的搶救才撲滅火勢，所幸無人傷亡，損失約5000萬，詳細起火原因，由消防局火災調查人員調查中。

台中市消防局28日凌晨3時36分接獲報案，指南屯區工業區25路工廠大火，現場冒出大量濃煙及火舌，即派遣工業區、春社、協和、西屯、南屯、犁份、黎明、大肚、龍井、中港、大誠分隊、第六大隊等12個消防分隊，救災車輛共34輛、112人趕往搶救。

消防隊到達時，發現2層樓鐵皮工廠已全面燃燒，現場火勢濃煙直竄，連工廠內貨櫃、小貨車也被波及，立即疏散已逃離到廠外的移工至安全範圍，並布水線搶救；因火勢猛烈，業者只能無奈看著3000坪廠房付之一炬，廠外的移工個個面露驚嚇，慶幸逃過火劫。

因隔鄰就是泡棉工廠，防火巷僅約1公尺，擔心輻射熱的影響引起泡棉著火，消防隊布水線向兩側澆灌，除防止火勢延燒外，也不時向隔壁廠房澆灌降溫，並呼叫支援單位到場協助，所幸經近2個小時搶救，於5時34分撲滅火勢。

消防局指出，該工廠製造電動輪椅、電動代步車、病床等高單價醫療輔助器材，包含生產線，財物損失至少5000萬，所幸廠內22名移工全數逃出，無人傷亡;至於詳細起火原因，正由火調人員調查中。

(中國時報)