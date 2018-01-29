馬伕殺雇主 判刑25年定讞

2018年01月29日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

24歲男子武張孝慈被經營應召站的謝仁杰、吳家卉情侶檔雇用擔任馬伕，3年多前他酒後絞殺謝、吳2人，縱火故布疑陣，再棄屍阿里山，一審被判無期徒刑；但高院認為他有教化可能，且犯罪動機值得同情，去年4月改判有期徒刑25年，檢方上訴最高法院遭駁回，武張孝慈獲判25年徒刑定讞。

判決指出，武張孝慈受雇於高職夜校同學31歲女子吳家卉與其30歲男友謝仁杰經營的應召站，每日領取工資2000元，並與謝、吳同住新竹租屋處；他覺得謝、吳將他當僕人使喚，常藉故責罵，覺得自己像「一條狗」，因而心生不滿。

2014年6月5日凌晨2時，武張表示欲離職，但對方要他償還購車借款3萬元，雙方發生衝突，趁2人喝醉時勒斃，再連夜開車將屍體從新竹載到阿里山丟棄。一審以他曾當庭哭泣向2名被害人家屬道歉，依2個殺人罪判處無期徒刑。

高院審理時，法官依據長庚醫院鑑定報告，認為武張孝慈因缺乏家庭支持，過早社會化，殺人時年僅21歲，人格發展尚未成熟，考量其犯罪動機，及他犯後坦承犯行並有悔意，去年4月改判25年。另外，民事賠償部分，一審判他須賠償死者家屬1100多萬元。

但被害家屬得知高院判決，氣憤表示無法接受判決結果，殺2人竟改判25年太離譜，強調會提上訴。

高檢署認為，高院漏未審酌被告涉及強盜殺人罪，率爾認定被告是酒後始萌殺意，加上被告犯後態度與一審審理時相同，高院卻改判25年徒刑，以判決違背法令，上訴最高法院，但最高法院認定檢方上訴無理由，予以駁回，全案定讞。

(中國時報)