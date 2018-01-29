遭控募款斂財 川普大使不起訴

2018年01月29日 04:10 中國時報 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

美國川普商業集團旗下酒店銷售代表陳思庭，被控以「川普大使」自居舉辦餐會斂財。台北地檢署認定餐會並沒有募款，且陳確為川普集團房產銷售代表，以罪證不足將陳女不起訴。

陳思庭表示，很高興能還她清白，但感觸良多。她說，一些人憑藉網路不實資料提告，使她人格受傷，她擔任內華達州代表多年，與外交部互動良好，但需要協助澄清時，外交部置之不理，此事牽涉私人恩怨，在有心人操弄下，變成國際詐騙案，還把她無辜捲入，讓人可笑又可悲。

前年10月陳返台辦餐會，由於她是川普集團拉斯維加斯酒店的銷售代表，在川普集團有「川普銷售大使」之稱，當時川普競選美國總統，陳舉辦的餐會在台北政商界引起話題。但事後陳卻被控對外以川普大使自居，還與黃尚平、彭富洋等人以川普辦公室名義在台活動，偽造授權書，謊稱經川普授權在外處理事務，招攬政商人士參加餐會，超收餐費詐得15到20萬。

庭訊時，陳思庭說餐會是她私人派對，並未募款，在媒體採訪時也表明不收任何政治捐獻，當天餐費是各付各的，且當時川普民調低，與會部分友人不願曝光被貼標籤，所以由她請客，指她收募款費用是抹黑。

陳女說，餐會當天她公布川普在美國的帳號，要捐款的朋友自己捐，但只有美國公民可捐。她強調，她名片明白寫有HOTEL名稱及地址，若她主張是政治大使，豈不是要寫上白宮的名稱？另她2012年就取得授權書，上面寫的是銷售大使，當時川普還沒要參選，授權書簽名並非偽造，記載她是房地產銷售員，與政治無關。檢方認罪證不足，將陳女3人不起訴。

(中國時報)