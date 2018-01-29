新故鄉願景》鳳林奇緣 家爸、美媽課輔班

2018年01月29日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

何家強、侯美英夫婦，創建免費課輔班，「家爸」何家強檢查小朋友功課。（楊漢聲攝）

何家強、侯美英夫婦從未想過會在花蓮一待就是7年，守護部落孩子。（楊漢聲攝）

動員令

何家強、侯美英夫婦7年前受教會感召，帶著兒子，離開喧鬧的台北，落腳花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落；一次偶然機緣，兒子帶部落小朋友回家寫功課，未料一個牽一個，愈聚愈多，現今已多達40位；自此，何家成了部落孩子第2個家。而這一切源頭，竟然是「一張書桌」！

每到放學時間，何家強就開著善心人士捐贈的車輛到學校，逐一接孩子們到「課輔班」上課，小朋友一見面總是大聲問好，課輔班的志工則備妥點心讓孩子享用，就怕孩子們餓了。

在老師指揮下，孩子們自動自發拿著碗筷排隊，井然有序。這天的點心是善心人士捐贈的日本名產「一蘭拉麵」，擔心分量不足，志工還放入白年糕「加料」，大家吃得津津有味，因為這是他們生平首次吃到的日本拉麵！

童言催淚 你家有書桌耶

何家強、侯美英是虔誠基督徒，為何會開設課輔班？何家強笑著說，「是美麗的意外，也或許是上帝的安排。」原來有一天，兒子帶同學到家裡做功課，同學突然驚呼：「哇！你家有書桌耶！」看到部落兒童驚訝的表情，他才知道兒子同學家裡只有一張飯桌，壓根兒沒見過書桌。

「聽到的當下，差點掉下眼淚！」何家強說，兒子同學天真地形容，家裡只有一張桌子，平時家人吃飯、聊天、置物，全靠那唯一的桌子，他只能踡在地上寫作業，所以一見到兒子有書桌寫功課，才會有這麼大的反應，也讓他深深感受「一個台灣，兩個世界」。

何家強笑著指出，兒子和同學寫完功課後，正巧妻子做好晚飯，於是留對方一起用餐，可能是妻子廚藝太好，孩子們開始一個拉一個，愈來愈多人到何家寫功課，「最多時，家裡曾一次擠進15個孩子。」寫完功課，妻子則會煮晚餐給孩子們吃，因為知道有些小朋友「回家以後就沒東西吃了」，甚至有孩子家中沒熱水可洗澡，也在他家洗好澡才回家，何家就成了部落孩子的第2個家。

偏鄉孩子 養老鼠當寵物

更讓侯美英內心大為震撼的是，「都市小朋友寵物是可愛的貓狗，偏鄉孩童的寵物竟是老鼠，城鄉差距大到連寵物都大不同！」侯美英說，有次課輔班的小朋友雙手捧著一包東西，神祕兮兮地說是心愛的寵物，她好奇問是什麼？小朋友炫耀地在她面前打開小包巾，竟是剛出生的幼鼠，她強忍住快衝出口的尖叫聲，故做鎮定地說：「要好好照顧牠喔！」但更多的是為部落孩子不捨。

何家強說，起初的2年，小朋友的餐食費用全用自己薪水支付，因為薪水是教會給的，用在這些小朋友身上理所當然。隨著小朋友增加，他才將情形上報教會，爭取一些經費補助，並成立仁親基金會，全心投入守護部落孩子工程。

目前課輔班設在鳳林鎮新生街靈糧堂教會對面，何家強將原本空蕩蕩的屋子改建，1樓是部落廚房，也是小朋友吃晚餐的地方，2、3樓則是小朋友寫功課的教室，麻雀雖小五臟俱全，是小朋友最佳避風港，也是呵護他們快樂成長的第2個家。

教會支持 守護無邪笑容

目前班上共有40位中、小學生，雖然要應付這麼多孩子，難免疲累，但孩子都相當乖巧，甚至親暱稱呼他們夫妻為「家爸、美媽」，讓2人對孩子的貼心話語相當感動。

「再疲憊，只要看見孩童快樂的笑容，就心滿意足了！」何家強說，偏鄉部落孩子多數都是單親或隔代教養，常過著有這一頓，不知下一餐在那兒的日子，夫妻倆希望呵護這些小朋友平安健康長大，「他們天真無邪的笑容，值得每個人用心保護！」

(中國時報)